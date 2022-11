Язык программирования, делающий из россиян миллионеров, стремительно теряет популярность в мире

Язык PHP, знание которого может приносить россиянам по 500 тыс. руб. в месяц, постепенно исчезает из поля зрения пользователей GitHub. По популярности среди них он упал на седьмое место, уступив C++, который вышел на 10 лет раньше него, и которому Google готовит более продвинутую замену в лице языка Carbon.

Что русскому хорошо, то на GitHub не ценится

Язык программирования PHP все активнее теряет популярность среди разработчиков, согласно рейтингу репозитория открытых проектов GitHub, принадлежащего Microsoft. В 2022 г. он скатился с шестого на седьмое место.

Казалось бы, потеря одной строчки в рейтинге не столь печальна. Но всего восемь лет назад, в 2014 г., PHP находился на третьем месте и имел все шансы свергнуть лидера в лице JavaScript, который удерживает первое место все эти годы.

PHP, созданный в 1997 г., был свергнут с шестой позиции языком С++, который старше его на 10 лет. В рейтинге GitHub за последние восемь лет он ни разу не поднимался выше пятого места. В скором будущем С++ может вовсе уйти с арены – как сообщал CNews, в настоящее время Google работает над языком Carbon. Синтаксисом он как две капли воды похож на C++, но при этом лишен если не всех, то большей части его недостатков.

Чем меньше программистов пишут на PHP, тем более они востребованы

В России PHP очень востребован, как и специалисты, пишущие на нем. Летом 2022 г. CNews писал, что при наличии достаточного количества знаний, опыта и работодателя из нужного города они могут получать вплоть до 500 тыс. руб. в месяц.

Еще один потенциальный конкурент

Интерес разработчиков из сообщества GitHub к языку JavaScript подтверждается не только тем, что он из года в год стабильно выбивается в лидеры. Статистика за последние пять лет указывает, что им по душе еще и TypeScript – интерпретируемый язык программирования, расширяющий возможности JavaScript.

В 2017 г. TypeScript замыкал топ-10 самых востребованных языков программирования по версии GitHub. Однако уже к концу 2020 г. с десятой строчки он поднялся на третью, где и остается по сей день.

Наихудший результат демонстрирует Ruby. С пятого места в 2015 г. он упал на десятое в 2018 г. и с тех пор не в силах подняться даже на девятое.

Динамика изменений в рейтинге GitHub

На девятой строчке находится язык С, казалось бы, столь любимый многими программистами. По всей видимости, среди пользователей GitHub его ценителей не так уж много – в топ-5 с 2014 г. он не попадал ни разу.

Первая тройка языков по версии GitHub выглядит так (в порядке убывания): JavaScript, Python и Java. Последние два периодически меняются местами, но с 2019 г. изменений в топ-3 не было.

Дорогу молодым

В отчете GitHub о популярности языков программирования также упоминаются и самые быстрорастущие языки. Большая их часть – сравнительно новые.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

Среди них есть Rust, существующий 2006 г., и Go за авторством Google, выпущенный тремя годами позже, в 2009 г. В перечне также нашлось место для Kotlin (2011 г.) и для совсем нового на их фоне TypeScipt, который появился в 2012 г. стараниями корпорации Microsoft. Сообщество вокруг TypeScript выросло за год почти на 38%.

Хоть и не так быстро, но все же растет в списке количество более старых языков. В списке отмечены Lua (1993 г.), Python (1991 г.) и С (1972 г.)

Авторы отчета связывают рост сообщества Google Go с популярностью проектов Docker и Kubernetes, а также с развитием облачных вычислений. Влияние Android на разработку мобильных приложений можно увидеть в росте Kotlin, языка, который Google рекомендует для разработки Android-софта как альтернативу Java.

Не все так однозначно

Список самых популярных языков программирования, составленный экспертами GitHub, разительно отличается от других рейтингов. Например, в списке за авторством аналитической компании RedMonk (основан на проектах GitHub и обсуждениях на портале для программистов StackOverflow) в ноябре 2022 г. в первую десятку вошли JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C и Swift – именно в такой последовательности.

Юные инновации: будут ли в России развивать детское изобретательство? Инновации для промышленности

В рейтинге компании Tiobe перечисленные языки находятся совсем на других местах. Первое место в ноябре 2022 г. уже больше года занимает Python, за ним идут С и Java. Следом – С++ и C#.

JavaScript, который у GitHub на первом месте, здесь оказался на седьмом, а суперуспешный, по версии GitHub, TypeScript – и вовсе на 40-м. PHP у Tiobe получил десятую строчку.