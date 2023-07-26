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«Код будущего»: на «Госуслугах» стартовал приём на бесплатные курсы программирования

Российские школьники 8-11 классов и студенты колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего». Прием заявок на 2023-2024 учебный год стартовал на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Записаться можно на один из курсов от «Яндекса», «1С», «Учи.дома», МЭО, МГТУ им. Баумана, университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.

Выучить можно Python, Java, C++, C#, , Lua, SQL, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.

Как проходит обучение

144 академических часа. Четыре учебных модуля. Открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт. Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. Узнать, есть ли в вашем регионе классы для очных занятий, можно через интерактивную карту на «Госуслугах».

Как подать заявку на участие в программе

Выберите формат и курс обучения. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель.

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Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления. Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.

Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. Подать заявление на обучение можно до 30 сентября 2023 г.

Количество мест ограничено.

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