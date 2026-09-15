Filestone MFT 3.0: новое поколение российского инструмента файлообмена

Компания «АйТи Юниверс», российский аккредитованный разработчик программного обеспечения для государственных и корпоративных заказчиков, выпустила Filestone MFT 3.0, третье поколение cистемы контролируемого обмена файлами из Реестра российского ПО. Смена поколений обусловлена новой стратегией интеграций с лучшими сторонними ИТ- и ИБ-инструментами. Об этом CNews сообщили представители Filestone.

Главной задачей Filestone MFT версий 3.х является обеспечение совместимости с популярными продуктами, которые формируют информационные контуры с защитой от уязвимостей и угроз разных типов, от человеческих ошибок до целенаправленных высокотехнологичных атак.

Как и прежде, продукт предоставляет средства гибкого обмена файлами с настройками для отделов информационных технологий и информационной безопасности. Новое поколение облегчает работу всех пользователей и устраняет ряд вопросов с внедрением на объекты критической информационной инфраструктуры.

Интеграции

Обновление модернизирует программный интерфейс для передачи данных о пользователях, действиях и инцидентах в стороннее ПО российского происхождения. В версии 3.0 это корпоративные антивирусы и SIEM. Реализована интеграция с Kaspersky Scan Engine (KSE), а также отправка логов в MaxPatrol SIEM от Positive Technologies.

В дальнейших планах команды Filestone MFT интеграции с дополнительными антивирусами, SIEM и продуктами других классов, таких как DLP, песочницы, системы многофакторной аутентификации, службы каталогов. Приоритет отдан продуктам, запрос на которые поступил от клиентов.

О конкретных интеграциях будет объявлено в сообщениях о следующих релизах и партнерских отношениях.

Новые функции

Администратор системы получил возможность полностью отключить локальную авторизацию по электронной почте. После этого вход в Filestone MFT возможен только через корпоративную службу каталогов.

Внешние пользователи теперь могут давать согласия на обработку персональных данных, а администраторы — отзывать согласия и анонимизировать персональные данные. Для части пользователей можно ввести исключения в проверке передаваемых архивов на наличие пароля.

Информационные панели получили возможность отображать статистические данные по отдельным сотрудникам службы информационной безопасности. А они могут опционально получать на проверку файлы, которые пользователи отправляют сами себе.

В настройках появилась ротация логов: сроки и периодичность очистки журнала событий для соблюдения корпоративных правил и во избежание переполнения хранилища.

Дополнительно

Модернизация Filestone MFT затронула бэкенд для реализации возможностей API: разработку типов данных, их классификации и сбора для отправки в сторонние системы. Пользовательский интерфейс теперь отражает интеграции и новые входящие данные.

Помимо этого команда продукта внесла оптимизации и исправила ряд ошибок, а также дополнила документацию.