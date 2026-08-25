NGR Softlab интегрировала Систему управления безопасностью файлов с Kaspersky Scan Engine

Компания NGR Softlab объявляет об интеграции Системы управления безопасностью файлов (СУБФ) с антивирусным шлюзом Kaspersky Scan Engine (KSE). Интеграция позволяет организациям повысить устойчивость процессов проверки файлов, оптимизировать нагрузку на средства защиты информации и обеспечить бесперебойную работу корпоративных сервисов, связанных с передачей и загрузкой данных. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

СУБФ выступает в роли единого диспетчера проверок и распределяет поступающие файлы между несколькими экземплярами KSE. Если один из них недоступен, то система перенаправляет файлы в доступный узел, что исключает простои и снижает риск возникновения узких мест в инфраструктуре ИБ. После завершения проверки результат передается в СУБФ по протоколу ICAP, и на основании полученного вердикта система автоматически разрешает или запрещает загрузку.

«Сегодня компании ежедневно обрабатывают большие объемы файлового трафика, и проверка каждого файла на наличие вредоносного содержимого является обязательным элементом защиты. Однако рост нагрузки на средства антивирусного контроля может приводить к сбоям процессов и возникновению угроз в ИТ-инфраструктуре: файл может не достигнуть места назначения вовремя, не успеть провериться или не провериться вовсе, что создаст риск безопасности. Интеграция СУБФ и KSE, эффективного антивирусного движка от лидера рынка, реализованная как раз в ответ на такую боль наших заказчиков, помогает сделать процессы проверки более устойчивыми даже при росте трафика, балансирует нагрузку на СЗИ и в разы сокращает время на проверку без ущерба для производительности корпоративных сервисов», – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

«Интеграция антивирусного шлюза KSE с СУБФ позволяет выстроить единый и устойчивый контур защиты файлового трафика, в котором безопасность сочетается с высокой производительностью. За счет совместной работы решений проверка файлов на вредоносное содержимое становится более эффективной даже при значительных объемах трафика, а нагрузка на инфраструктуру распределяется оптимальным образом. Для нас важно, что интеграция KSE и СУБФ не просто усиливает уровень защиты, но и помогает заказчикам сохранять стабильность и скорость бизнес-процессов без необходимости выбирать между безопасностью и производительностью», — сказал Андрей Лужецкий, менеджер по продукту «Лаборатории Касперского».