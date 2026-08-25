Разделы

ПО Безопасность
|

NGR Softlab интегрировала Систему управления безопасностью файлов с Kaspersky Scan Engine

Компания NGR Softlab объявляет об интеграции Системы управления безопасностью файлов (СУБФ) с антивирусным шлюзом Kaspersky Scan Engine (KSE). Интеграция позволяет организациям повысить устойчивость процессов проверки файлов, оптимизировать нагрузку на средства защиты информации и обеспечить бесперебойную работу корпоративных сервисов, связанных с передачей и загрузкой данных. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

СУБФ выступает в роли единого диспетчера проверок и распределяет поступающие файлы между несколькими экземплярами KSE. Если один из них недоступен, то система перенаправляет файлы в доступный узел, что исключает простои и снижает риск возникновения узких мест в инфраструктуре ИБ. После завершения проверки результат передается в СУБФ по протоколу ICAP, и на основании полученного вердикта система автоматически разрешает или запрещает загрузку.

«Сегодня компании ежедневно обрабатывают большие объемы файлового трафика, и проверка каждого файла на наличие вредоносного содержимого является обязательным элементом защиты. Однако рост нагрузки на средства антивирусного контроля может приводить к сбоям процессов и возникновению угроз в ИТ-инфраструктуре: файл может не достигнуть места назначения вовремя, не успеть провериться или не провериться вовсе, что создаст риск безопасности. Интеграция СУБФ и KSE, эффективного антивирусного движка от лидера рынка, реализованная как раз в ответ на такую боль наших заказчиков, помогает сделать процессы проверки более устойчивыми даже при росте трафика, балансирует нагрузку на СЗИ и в разы сокращает время на проверку без ущерба для производительности корпоративных сервисов», – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

«Интеграция антивирусного шлюза KSE с СУБФ позволяет выстроить единый и устойчивый контур защиты файлового трафика, в котором безопасность сочетается с высокой производительностью. За счет совместной работы решений проверка файлов на вредоносное содержимое становится более эффективной даже при значительных объемах трафика, а нагрузка на инфраструктуру распределяется оптимальным образом. Для нас важно, что интеграция KSE и СУБФ не просто усиливает уровень защиты, но и помогает заказчикам сохранять стабильность и скорость бизнес-процессов без необходимости выбирать между безопасностью и производительностью», — сказал Андрей Лужецкий, менеджер по продукту «Лаборатории Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

В Citrix найдены «дыры», позволяющие обходить всякую аутентификацию

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

10000 украденных и распубликованных ключей к «облаку» Amazon работают. В закрытые ими корпоративные аккаунты может зайти любой желающий

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Знаменитый интернет-магазин пойман на тайной слежке за россиянами и всем миром

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще