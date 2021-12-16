Dr.Web на «Ред ОС» 7.3

В рамках технологического партнерства компании «Доктор Веб» и «Ред софт» подтвердили совместимость антивирусного программного обеспечения Dr.Web Desktop Security Suite и Dr.Web Server Security Suite с операционной системой «Ред ОС» 7.3. Результаты тестовых испытаний отражены в двусторонних сертификатах.

Антивирусное ПО Dr.Web рекомендуется для использования в операционной системе «Ред ОС» в качестве программного средства, реализующего функции обнаружения компьютерных программ, либо иной компьютерной информации, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также реагирования на обнаружение таких программ.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

«При разработке антивирусных продуктов Dr.Web мы особое внимание уделяем их совместимости с отечественным ПО. За счет этого наши средства защиты могут применяться в таких системах с особо чувствительной информацией, где использование зарубежного софта непозволительно», — отметил начальник отдела технического сопровождения продаж «Доктор Веб» Василий Севостьянов.