Вышло обновление Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на ОС «Аврора»

Компания «Доктор веб» сообщает об очередном обновлении продукта Dr.Web для смартфонов и планшетов на мобильной ОС «Аврора». В рамках релиза добавлена адаптация под планшеты, усовершенствован механизм сканирования и внесен ряд других важных улучшений. Об этом CNews сообщили представители компании ОМП.

В новой версии продукта появилась возможность выбора директории в выборочном сканировании. Теперь можно указать конкретную папку на устройстве, чтобы антивирус произвел сканирование только внутри нее.

Кроме того, в рамках релиза была добавлена адаптация продукта под планшеты. Теперь можно использовать Dr.Web не только на смартфоне, но и на планшете под управлением мобильной ОС «Аврора». Удобный интерфейс и интуитивно понятные элементы управления позволяют легко использовать все функции продукта независимо от размера экрана.

Dr.Web для смартфонов и планшетов «Аврора» защищает устройства, которые в основном используются в крупных государственных организациях.

«"Доктор веб" активно работает над разработкой и усовершенствованием своих продуктов под все российские операционные системы, чтобы гарантировать надежную защиту данных и операций в сети. Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на мобильной ОС "Аврора" — это уникальный продукт: первый антивирус, разработанный специально для первой российской мобильной операционной системы», — сказал Дмитрий Орлов, руководитель специальных проектов «Доктор веб».

«Антивирус является одним из базовых приложений, необходимых для формирования инфраструктуры корпоративной мобильности и обеспечения безопасной работы сотрудников крупных компаний. Dr.Web Security Space предоставляет дополнительную защиту к уже имеющимся механизмам безопасности ОС "Аврора" и, в том числе, предотвращает распространение вредоносных файлов с мобильных устройств на другие платформы. Новая версия приложения делает процесс взаимодействия с приложением более удобным для пользователей любых устройств с ОС "Аврора"», – сказал Максим Пискарев, директор по продуктам экосистемы «Аврора».

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