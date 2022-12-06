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«Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для МССС

Российский разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для петербургской строительной компании «Метрострой Северной столицы» (МССС). В рамках соглашения о сотрудничестве «Т1 консалтинг» планирует развивать и оказывать сервисное сопровождение ИТ-систем МССС, позволяющих в реальном времени управлять критически важными для бизнеса процессами.

Основной задачей разработчика станет поддержка бесперебойной эксплуатации и наращивание функциональности специализированной системы для строительных организаций «1С: ERP УСО». Кроме того, запланировано внедрение решения по автоматизации документооборота «: ДО» и обучению сотрудников МССС работе в системе для более корректного отражения операций.

«Развитие ИТ-систем требует тщательной проработки классификаторов, которые будут положены в основу функциональности, что в свою очередь опирается на анализ всех процессов компании. На каждом из этапов важно наличие доверенного ИТ-партнера, который продемонстрирует возможности типового решения, расскажет о путях его эволюции, примет активное участие во внедрении и впоследствии будет обслуживать инсталлированную систему. Это долгое сотрудничество, так как и наши потребности, и возможности «1С» находятся в постоянном движении», — сказал Дмитрий Орлов, заместитель генерального директора по общим вопросам МССС.

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Поддержка ИТ-отрасли

«Т1 консалтинг» создает наиболее зрелые в корпоративном сегменте российского рынка ИТ-системы на базе платформ «1С» уже более десяти лет. Со стартом активного импортозамещения спрос на подобные решения увеличился на треть. Причем растущая цифровая зрелость заказчиков приводит к постановке все более амбициозных задач, что способствует росту нашей собственной экспертизы и повышает уровень цифровизации отечественного бизнеса в целом», — отметила Эльвира Захарова, заместитель директора департамента корпоративного сопровождения «Т1 консалтинг».

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