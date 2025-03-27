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Захарова Эльвира
|27.03.2025
|ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk 1
|06.12.2022
|«Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для МССС 1
Захарова Эльвира и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
|Метрострой Северной Столицы 1 1
|Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
|Орлов Дмитрий 23 1
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