Разделы

|

Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024»

Сегодня компании в России находятся на разных этапах цифровой трансформации: кто-то еще даже не начинал этот процесс, а кто-то приступил к модернизации. С какими проблемами сталкиваются крупные компании в процессе «перестройки», как меняются их потребности и подходы к построению ИТ-инфраструктуры, какие технологии помогают справиться с вызовами – об этом и не только рассказал в своем выступлении генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», которая состоялась 4 декабря 2024 года.

В своей презентации топ-менеджер компании расскажет про машину данных Tantor XData, которая при повышенных нагрузках обеспечивает стабильность критически важных процессов, а также отличается высоким уровнем производительности, доступности и безопасности. Спикер поделится своей экспертизой по разработке и внедрению современного ИТ-продукта, разработанного с учетом требований бизнеса - компоненты ПАК Tantor XData включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России.

«Сегодня перед нами стоит задача построить полноценный сервис вокруг своей дата-экосистемы, который будет обеспечивать внедрение, миграцию, интеграцию решений. И программно-аппаратные решения не являются исключением, – делится Вадим Яценко. – Среди ключевых преимуществ нашей машины баз данных Tantor XData – наличие единой точки ответственности за работу комплекса, квалифицированная поддержка от вендора в режиме «одного окна», отработанные механизмы внедрения и полный комплекс документации, сертификаты ФСТЭК России на компоненты ПАК. Все это делает готовое решение максимально привлекательным для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

«Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань

Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

Арестован глава Минцифры Омской области

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

На рынке смартфонов начинается революция. Многолетнему общемировому тренду приходит конец – производители вернутся на 20 лет назад. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще