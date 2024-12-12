Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024»

Сегодня компании в России находятся на разных этапах цифровой трансформации: кто-то еще даже не начинал этот процесс, а кто-то приступил к модернизации. С какими проблемами сталкиваются крупные компании в процессе «перестройки», как меняются их потребности и подходы к построению ИТ-инфраструктуры, какие технологии помогают справиться с вызовами – об этом и не только рассказал в своем выступлении генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», которая состоялась 4 декабря 2024 года.

В своей презентации топ-менеджер компании расскажет про машину данных Tantor XData, которая при повышенных нагрузках обеспечивает стабильность критически важных процессов, а также отличается высоким уровнем производительности, доступности и безопасности. Спикер поделится своей экспертизой по разработке и внедрению современного ИТ-продукта, разработанного с учетом требований бизнеса - компоненты ПАК Tantor XData включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России.

«Сегодня перед нами стоит задача построить полноценный сервис вокруг своей дата-экосистемы, который будет обеспечивать внедрение, миграцию, интеграцию решений. И программно-аппаратные решения не являются исключением, – делится Вадим Яценко. – Среди ключевых преимуществ нашей машины баз данных Tantor XData – наличие единой точки ответственности за работу комплекса, квалифицированная поддержка от вендора в режиме «одного окна», отработанные механизмы внедрения и полный комплекс документации, сертификаты ФСТЭК России на компоненты ПАК. Все это делает готовое решение максимально привлекательным для бизнеса».