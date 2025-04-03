Жители Ростова-на-Дону и Аксая стали тратить больше интернет-трафика

За год потребление мобильного интернета выросло среди абонентов Ростова-на-Дону и города-спутника Аксая, свидетельствует аналитика «МегаФона». В ответ на растущий спрос инженеры оператора установили новые телеком-объекты с поддержкой LTE в наиболее востребованных локациях. Теперь пользователи могут без задержек делиться новостями в соцсетях, звонить по видео и загружать тяжелые приложения на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация охватила Первомайский район Ростова-на-Дону, Аксай и поселок Российский Аксайского района. Новая телеком-инфраструктура уже повлияла на объемы дата-трафика. Так, в марте 2025 г. аксайчане и приезжие израсходовали 15 ТБ данных — на 10% больше, чем годом ранее. Такого объема хватило бы, чтобы все жители города беспрерывно смотрели сериалы в течение года. В то же время мартовский расход ростовчан составил 262 ТБ — на 5% больше год к году.

Инженеры запустили среднечастотные диапазоны 4G, которые обеспечивают стабильное покрытие сотовой сети внутри зданий с плотными стенами и перегородками — от жилых домов до торговых центров и спортивных объектов. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета, расширить возможности LTE и равномерно распределить нагрузку на сеть в местах с высокой активностью онлайн-пользователей.

«Ростов-на-Дону и Аксай — важные промышленные центры области. Здесь находятся крупные предприятия, которые производят сельскохозяйственную технику и продукты питания, а также работают кирпичный и стекольный заводы. Также через Аксай проходит участок федеральной трассы М-4 “Дон”, поэтому нагрузка на сеть растет за счет автомобилистов. На ней мы улучшили качество своей сети 4G, расширив покрытие вдоль автомагистрали. На данный момент сигнал LTE есть на 90% протяженности всей трассы. Чтобы у наших клиентов всегда был доступ к быстрому мобильному интернету, специалисты устанавливают новое телекоммуникационное оборудование там, где это необходимо», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области Василий Темнов.