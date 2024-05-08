Производство, программирование и эксплуатация: «Московская техническая школа» запустила пять курсов по беспилотному транспорту

«Московская техническая школа» совместно с Финансовым университетом запустила пять новых курсов, связанных с разными стадиями производства и эксплуатации беспилотного транспорта. Инженеров обучат создавать беспилотные авиационные системы, разрабатывать программное обеспечение для их управления, в том числе при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуются проекты по развитию беспилотного транспорта, создаются условия для формирования научной и производственной базы, а также внедрения инноваций в столичном Транспортном комплексе. Например, в индустриальном парке «Руднево» действует Федеральный центр БАС, который объединяет передовых разработчиков высокотехнологичной продукции в сфере беспилотной авиации. Также в рамках образовательного проекта «Московская техническая школа» сотрудники промпредприятий столицы могут повысить уровень профессиональных компетенций в области беспилотного транспорта. «МТШ» совместно с Финансовым университетом при Правительстве России открыли пять новым программам в рамках модуля», – сказал Максим Ликсутов.

Среди курсов: «Разработка беспилотных авиационных систем», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Программирование БАС: искусственный интеллект», «Производство беспилотных авиационных систем» и «Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

«Сегодня на рынке труда крайне востребованы специалисты с передовыми навыками изготовления, программирования и эксплуатации БАС. В рамках проекта «Московская техническая школа» мы повышаем кадровый потенциал столичных промышленников – проводим конференции, мастер-классы, а также разрабатываем и открываем новые курсы», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

После их прохождения слушатели освоят навыки конструирования БАС и радиоэлектронной аппаратуры, программирования аппаратов, в частности с использованием технологий искусственного интеллекта. Например, программа по производству авиационных систем была создана с учетом международных и национальных стандартов. В нее вошли блоки по изготовлению комплектующих, в том числе посредством аддитивных технологий, а также по монтажу, сборке и регулировке систем БПЛА. Кроме того, промышленники получат навыки по пилотированию и обслуживанию оборудования.

«Москва – лидер в отрасли беспилотного транспорта, активно ее развивающий и создающий условия для формирования производственной и образовательной базы. Так, в рамках проекта «Московская техническая школа» были оперативно запущены программы по всем направлениям подготовки специалистов от ведущих университетов России и профильных организаций. Финансовый университет при правительстве России в рамках проекта реализует программы по подготовке инструкторов, операторов, инженеров, программистов и эксплуататоров БАС», – отметила директор Центра компетенций «Цифровая экономика» Финансового университета при правительстве России, член экспертного совета Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, Правительство Москвы в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в «МТШ» прошли свыше 2,2 тыс. инженеров.