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Бурсервис НПП Уфабурмаш
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 9
Бурсервис НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Хлебников Игорь 17 1
|Макеев Дмитрий 19 1
|Кондратюк Наталья 2 1
|Саттаров Руслан 1 1
|Ивин Владимир 19 1
|Головин Сергей 13 1
|Близгарев Юрий 20 1
|Круглов Виктор 38 1
|Гребеник Геннадий 67 1
|Ермакова Светлана 12 1
|Цыганков Роман 54 1
|Граденко Михаил 56 1
|Трошина Елена 39 1
|Сунтеев Роман 6 1
|Чудинов Дмитрий 96 1
|Золотов Владимир 23 1
|Матвейчев Олег 20 1
|Чекмарев Анатолий 20 1
|Атоян Антон 36 1
|Полонский Александр 3 1
|Козеренко Юрий 2 1
|Евсеев Артем 54 1
|Соболев Роман 48 1
|Колотев Дмитрий 23 1
|Шиндин Роман 15 1
|Таранченко Алексей 8 1
|Гончар Марьян 22 1
|Мезенцев Роман 36 1
|Гришко Олег 18 1
|Шершнев Алексей 20 1
|Фарберов Александр 29 1
|Варжавин Иван 30 1
|Божор Михаил 22 1
|Городецкий Николай 17 1
|Копунов Станислав 1 1
|Лапенков Вячеслав 16 1
|Балашова Алена 15 1
|Бурдюгова Татьяна 16 1
|Королева Валентина 18 1
|Пронин Роман 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.