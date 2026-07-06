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Бурсервис НПП Уфабурмаш

Бурсервис НПП - Уфабурмаш

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
14.01.2026 «Норбит» перевела «БурСервис» на новую CRM 2
11.08.2025 НГУ и «БурСервис» создадут программный комплекс для интерпретации геоинформации и построения моделей в сфере геологоразведки и разработки месторождений углеводородов 2
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Бурсервис НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10866 2
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 33 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 100 1
Топ-сервис 17 1
Yandex - Яндекс 9114 1
Huawei 4503 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 630 1
Softline - Софтлайн 3682 1
9514 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 499 1
Ланит - Норбит - Norbit 427 1
SimbirSoft - СимбирСофт 123 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 266 1
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VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 29 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 76 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 60 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 1
Почта России ПАО 2346 1
Газпром ПАО 1482 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
МКБ - Московский кредитный банк 650 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 113 1
Русагро Группа Компаний 371 1
Северсталь ПАО - Severstal 619 1
Газпром нефть 710 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 616 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 127 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 89 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 70 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 76 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 84 1
Газпром бурение 61 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Силовые машины 166 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13656 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 289 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12107 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 3
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