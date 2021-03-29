Платформа виртуализации данных Denodo является ключевым компонентом современной гибкой, адаптивной архитектуры данных

Изменение технологий обработки информации усложнило работу специалистов по управлению данными, пытающихся построить новую архитектуру. Следует ли создать озеро данных или лучше перейти к архитектуре логического хранилища? Как новые системы будут сочетаться с существующими? Бизнес-пользователи требуют обеспечить более простой, быстрый и удобный доступ к данным, но не хотят рисковать и ожидают, что в ходе изменений повседневные операции приостанавливаться не будут. Им неважно, откуда берутся данные для отчётов и информационных панелей — из недавно появившегося озера данных или из иного хранилища; главное, чтобы информация была надёжной и оперативной.

Виртуализация данных позволяет сформировать уровень абстракции, который скрывает от пользователей форматы данных, их местонахождение, протоколы доступа к ним и особенности хранения. Такой подход значительно упрощает внедрение новых технологий. Платформа Denodo обеспечивает доступ к первичным данным, причём в режиме реального времени, без копирования и репликации. За счёт этого интеграция и предоставление данных происходят на 95% быстрее, чем при использовании других решений, и требуют меньших трудозатрат.

Платформа Denodo — ключевой компонент современной гибкой адаптивной архитектуры данных, построенной на основе озёр данных, логических хранилищ или иных структур, которые могут появиться в ближайшие годы.