Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Органы исполнительной власти США начнут массово использовать нейросеть ChatGPT Enterprise, созданную для корпораций. Каждое ведомство заплатит за него всего $1 в год, тогда как компании платят по $60 в месяц за каждого пользователя. Разработчик нейронки – OpenAI.

Ультимативный нейро-демпинг

Компания OpenAI предоставила американским органам исполнительной власти доступ к своей нейросети ChatGPT Enterprise по очень низкой цене. По информации портала Ars Technica, безлимитное пользование этим сервисом обойдется им всего лишь в $1 или приблизительно в 80 руб. в год.

Более того, эта сумма будет взиматься не с каждого пользователя в отдельности, а с целого ведомства.

К моменту выхода материала OpenAI не публиковала тарифы ChatGPT Enterprise для частного бизнеса, но редакция CNews нашла в открытых источниках информацию, что частные корпорации, желающие пользоваться этой нейросетью, обязаны перечислять OpenAI по $60 или примерно 4800 руб. в месяц за каждого пользователя. Помимо этого фирмы должны заключить контракт с OpenAI на год или больше. Минимальное число пользователей по такому договору – 150. OpenAI не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.

Нейронка не для всех

ChatGPT Enterprise имеет массу отличий от стандартной ChatGPT, доступной обычным пользователям. В числе основных ее достоинств – увеличенная скорость генерации ответов, большее количество настроек и повышенная защита данных.

chandlervid85 / FreePik OpenAI предложила чиновникам свою нейросеть в десятки раз дешевле, чем бизнес-пользователям

ChatGPT Enterprise не использует данные, введенные пользователями, для своего обучения. Также ее можно разворачивать в корпоративной среде. Премьера нейросети состоялась в конце августа 2023 г., и тогда же компания OpenAI сообщила, что все заключившие с ней контракт получают не только доступ к самой нейронке, но и специальную консоль администратора. Она нужна, в частности, для отслеживания подключенных пользователей. Также у администраторов будет доступ к статистике использования нейросети – все это повышает уровень ее безопасности.

Миллионы новых пользователей

Как пишет Ars Techica, доступ к ChatGPT Enterprise получат более 2 млн сотрудников федеральной исполнительной власти США. О сделке было объявлено всего через день после того, как Управление общих служб США (US General Services Administration, GSA) подписало общее соглашение, позволяющее OpenAI и всем ее конкурентам, включая Google и Anthropic, поставлять ИИ-инструменты федеральным служащим.

Сотрудники органов исполнительной власти США смогут пользоваться не только базовыми функциями ChatGPT Enterprise, но и всеми ее дополнительными опциями, которые на протяжении последних нескольких месяцев проходили обкатку в нескольких крупных корпорациях. К дополнительным опциям относятся в данном случае «Глубокий анализ» (Deep Research) и «Расширенный голосовой режим» (Advanced Voice Mode).

Отметим также, что в начале лета 2025 г. пилотное внедрение ChatGPT Enterprise с ограниченным списком возможностей прошло в Министерстве обороны США.

Во благо всех американцев

Предоставление почти бесплатной подписки для чиновников на свою продвинутую нейросеть представители OpenAI назвали «актом служения обществу» (an act of public service», пишет Ars Technica.

«Эти усилия реализуют основной принцип Плана действий администрации Трампа в области ИИ, делая мощные инструменты ИИ доступными для всего федерального правительства, чтобы сотрудники могли тратить меньше времени на бюрократическую волокиту и оформление документов и больше времени на то, ради чего они пришли на государственную службу: служить американскому народу», – говорится в заявлении OpenAI.

Упомянутый в нем план действий администрации Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в области ИИ направлен на развитие ориентированных на ИИ американских центров обработки данных, а также на предоставление ИИ-инструментов федеральным служащим для повышения их эффективности.

Не все так просто

OpenAI, возможно, придется столкнуться с рядом проблем, с учетом того, какого мировоззрения она придерживается, пишет Ars Technica. Администрация Трампа недавно издала указ под названием «Предотвращение woke-ИИ» (Preventing Woke AI), в котором настаивает на том, чтобы инструменты ИИ, закупаемые федеральным правительством, не продвигали «идеологические догмы, такие как DEI» (ideological dogmas such as DEI).

DEI (англ. diversity, equity, and inclusion) – это, дословно, разнообразие, равенство и инклюзивность. Это целый комплекс мер, который в России известен под емким словом «повесточка». Woke-ИИ – термин, обозначающий отдельный вид ИИ, который обучался на принципах этой самой «повесточки», включая так называемую «социальную справедливость».

Суть указа «Предотвращение woke-ИИ» заключается в запрете федеральным органам пользоваться нейросетями, в которых идеологические цели ставятся выше правдивости и точности предоставляемой информации.

Как пишет Ars Technica, консерваторы в составе администрации Трампа постоянно выражают свое недовольство предполагаемой «левой» предвзятостью ChatGPT по вопросам DEI и им подобным. Пока неизвестно, что OpenAI предпримет в этом направлении, если вообще предпримет что-либо. На данный момент компания уже предложила федеральному правительству США «особые ИИ-модели для национальной безопасности» (custom models for national security), однако публичных заявлений о разработке специализированных моделей, которые бы исключали определенные идеологические тенденции, OpenAI пока не делала.