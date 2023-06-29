CNews FORUM Кейсы: снижение текущей эффективности компании названо главным опасением при переходе на отечественный софт

В настоящее время производители российского ПО фиксируют рост интереса представителей крупного и среднего бизнеса к отечественным решениям. Но утверждать, что его массово покупают, тоже преждевременно. Об этом сообщил генеральный директор компании «Эмбер» (разработчик систем и приложений на базе российской платформы Amber BPM) Александр Ивлев во время выступления на форуме CNews FORUM Кейсы. Препятствием тому является ряд оправданных опасений, самым главным из которых считается риск снижения технологической зрелости и потери текущей эффективности компании, достигнутой в процессе работы на иностранных платформах.

Сейчас представители Enterprise оказались в двойственном положении, считает Александр Ивлев. «Наличие SAP или Microsoft Dynamics по-прежнему является одним из факторов, определяющих капитализацию компании. И российские холдинги хотели бы оставаться в мейнстриме мирового тренда. Однако, как все мы знаем, ФЗ № 187 предписывает организациям, попавшим в список субъектов критической инфраструктуры, до 1 января 2025 г. перейти на отечественные программные решения, - сказал Александр Ивлев, - Принято считать, что речь идет только о госкомпаниях. По сути же, данный ФЗ охватывает более широкое поле. Это касается автоматизированных систем управления, функционирующих практически во всех жизненных сферах, например, наука, транспорт, связь, энергетика, финансы, ТЭК, оборонная, ракетно-космическая, добывающая и обрабатывающая промышленность, и т. д. И сейчас я могу с уверенностью заявить, что вопрос, продолжать ли пользоваться иностранным софтом или поискать российские решения, в том числе и Low-Code платформы, стал одним из главных, и ответы на него не всегда оказываются в пользу российских вендоров из-за ряда опасений».

Сроки от внедрения программного обеспечения в крупную компанию, включая обучение персонала, до эффективного функционирования системы в структуре холдинга, могут сильно разниться. Опираясь на данные открытых источников, эксперты «Эмбер» называют от полугода до пяти лет, в зависимости от размера компании и ее задач. Компании, осуществившие автоматизацию бизнеса порядка пяти лет назад, сейчас фиксируют более высокую эффективность и не без основания опасаются ее снижения в случае замены софта. Кроме того, следует отметить, что динамика окупаемости затраченных средств при внедрении в условиях нынешней рыночной нестабильности сильно замедляется, а переход на новый софт вместо внедренного, означает новые сопоставимые затраты.

Если же переход на российский продукт выглядит неизбежным, специалисты «Эмбер» советуют для начала вынести разработку критически важного функционала в MVP, а особое внимание уделить этапу опытной эксплуатации, в ходе которого можно довести систему под неучтенные в ТЗ требования и повысить ее юзабилити. Также Александр Ивлев рекомендовал при выборе платформы предложить потенциальному подрядчику осуществить настройку кейса, демонстрирующего актуальную задачу, для того чтобы убедиться, что заявленный функционал полностью удовлетворяет потребностям бизнеса. В системах класса Low-Code сроки настройки подобных кейсов максимально короткие, что позволяет интегратору пользоваться данной опцией в рамках пресейла.

В процессе доклада было отмечено еще несколько важных опасений. В частности, одним из нежелательных рисков покупатели называют длительное время переноса данных и риски их потери при переносе. Чтобы этого избежать, разработчики советуют выбирать платформы с широкими встроенными возможностями интеграции, например, посредством API, подключения к DB или ESB.

«Одним из рисков, который мы еще не назвали, и который на первый взгляд кажется не таким актуальным, а на самом деле способным существенно снизить функциональность системы, это человеческий фактор, так называемое, «сопротивление персонала», - отметил Александр Ивлев, - Обучение сотрудников работе в новой системе всегда проходит затрудненно, особенно в крупных компаниях; разные профессиональные группы по-разному адаптируются к новым программам, день за днем совершая одни и те же ошибки. Мой совет – рассматривать продукты только с наличием в проекте этапа документирования и обучения, а также с круглосуточной поддержкой».

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По мнению эксперта «Эмбер», за последний год рынок в большой степени насытился отечественным софтом для автоматизации бизнеса. Однако количество зрелых продуктов, готовых к промышленной эксплуатации, не превышает 40% всего предложения. На рынок вышло достаточно большое количество Low-Code платформ, которые существуют либо в виде прототипа, либо нуждаются в доработке под требования заказчика. Поэтому выбирая российского вендора, эксперты советуют серьезно оценивать все опасения, устойчивость, зрелость продукта и объем затрат на его доработку.

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«Эмбер» - компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных решений. Основные направления деятельности: автоматизация бизнес-процессов, создание систем и приложений на платформе Amber; интеграционные решения; ИТ-консалтинг и техническая поддержка; поставка готовых решений на платформе Amber: Amber CRM, Amber BPM, Amber Service Desk, Amber DocFlow, Amber HRMS, Amber Staff, Amber Retail Staff, Amber База Знаний, Amber Bonus Management, Amber ЦОН и адаптация их под особенности заказчиков.

Платформа Amber включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи России с 2017 г. Компания «Эмбер» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП.