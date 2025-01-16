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Индексная книга (каталог) CNews*
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Слетать.ру ОЦБ Объединенный центр бронирования

Слетать.ру - ОЦБ - Объединенный центр бронирования


16.01.2025 «МегаФон»: россияне провели новогодние каникулы на азиатских курортах 1
14.02.2020 «Энергосбыт плюс» внедрил «Базу знаний» на платформе Amber 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Слетать.ру и организации, системы, технологии, персоны:

ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 33 1
МегаФон 8804 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
СМУ-6 - Строительно-монтажное управление 2 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Ивлев Александр 20 1
Европа 21767 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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