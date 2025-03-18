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«МегаФон»: укрепление рубля привело к росту спроса на заграничные поездки

Укрепление рубля (почти 15% с начала 2025 г., по данным ЦБ РФ) привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля 2025 г. вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 26% в сравнении с показателями за 1-12 февраля 2025 г. Увеличилась и глубина продаж — сейчас россияне бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Традиционно с января по апрель пользователи потребляют равное количество трафика в каждый из месяцев, когда просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий. Однако, во второй половине февраля 2025 г. это значение увеличилось на 35%. Выросло и количество бронирований туров — больше, чем на четверть относительно начала месяца и почти на 50%, относительно аналогичного периода 2024 г. Интерес пользователей сохранился и в начале весны 2025 г.: количество бронирований за первые 10 дней марта 2025 г. выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Первый пик продаж в феврале 2025 г. пришелся на 14 число, что можно объяснить не только Днем всех влюбленных, но и дневным снижением курса доллара почти на 5%.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», — сказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Больше всего во второй половине февраля 2025 г. относительно аналогичного периода 2024 г. вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (в 7 раз). Однако доля этих стран в общем объеме продаж все еще незначительна — по 2%. Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, Мальдивы — на 49%, относительно показателей февраля 2024 г. При этом доля стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда, 10% для ОАЭ. Годом ранее Турция возглавляла этот рейтинг, опережая Египет всего на 0,5%.

Чаще всего выбором страны для поездки озадачены женщины, они составили 55% аудитории. В среднем они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35 – 44 года, на их долю пришлось порядка 40% трафика.

Аналитики отмечают, что в 2025 г. сменился и рейтинг регионов с точки зрения расхода трафика. К примеру, годом ранее жители Ингушетии интересовались путешествиями так часто, что Республика занимала четвертое место, а в 2025 г. не попала в топ-5, а Самарская область, наоборот, в этом году переместилась с седьмого места на пятое, сразу после Ростовской области. Первые три места остались без изменений: Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исходя из данных о совершенных бронированиях летать на отдых, россияне будут из аэропортов Москвы (43.4%), Санкт-Петербурга (9.4%), Екатеринбурга (5.8%), Казани (2.7%) и Самары (2%).

«Экспертиза «МегаФона» в BigData позволяет нашим корпоративным клиентам выявлять новые тренды и вносить коррективы в свои бизнес-процессы. При этом анализ изменения трафика посещаемости интернет-ресурсов, профиля аудитории сайтов и структура интересов потребителя помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения опираясь на аналитические данные», — сказала директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель.

Для того, чтобы по прилете на отдых сообщить близким о прибытии, вызвать такси до отеля или воспользоваться услугами банка, необходим мобильный интернет. В самых популярных у туристов странах «МегаФон» в тестовом режиме дает своим абонентам бесплатно 1 ГБ интернета на срок до 12 часов. Это позволит решить важные вопросы и настроить необходимый пакет роуминга.

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