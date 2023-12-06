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«Эмбер» и «Айти. Бизнес решения» подписали партнерское соглашение

«Эмбер» стала стратегическим партнером компании «Айти. Бизнес решения», входящего в группу компаний «Аплана».

Вместе они займутся цифровой трансформацией крупного бизнеса в России. «Айти. Бизнес решения» специализируется на услугах в области постановки и автоматизации процессного управления, сквозной автоматизации и роботизации бизнес-процессов, теперь в продуктовом портфеле компании появились решения на BPM-платформе Amber.

«Подписание партнерского соглашения – заслуга всей нашей команды, успешно развивающей платформу Amber BPM в соответствии с требованиями рынка. Кроме того, это партнерство продиктовано сегодняшними тенденциями на рынке. Крупные корпорации имеют сложную структуру со множеством связанных подразделений и огромное количество нетиповых бизнес-процессов. Внедрение систем автоматизации сопряжено с высокими затратами, поэтому большие компании все чаще выбирают более гибкие решения на low-code-платформах. Используя встроенные инструменты low-code, возможно автоматизировать сразу несколько смежных направлений и быстро выпустить пилотный проект в опытную эксплуатацию, постепенно наращивая новый функционал на последующих этапах», – сказал генеральный директор компании «Эмбер» Александр Ивлев.

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