«Эмбер» и «Корус консалтинг» начали совместный проект по внедрению Amber CRM в «Венитекс»

«Эмбер», разработчик российской low-code-платформы Amber, совместно с одним из ключевых партнеров, ИТ-компанией «Корус консалтинг», запустили проект внедрения CRM-системы на базе Amber для компании «Венитекс» – действующего импортёра оборудования для плазмафереза и иного высокотехнологичного оборудования и расходных материалов для учреждений здравоохранения, специализирующихся на заготовке компонентов донорской крови.

Потребность в автоматизации возникла в связи с планомерным ростом и развитием компании, а также с непрерывной работой над улучшением качества бизнес-процессов. Функциональность инструмента, необходимого «Венитекс», выходит за рамки «классической» CRM-системы и будет охватывать не только работу с клиентской базой, но и прогнозирование спроса, планирование закупок, осуществление товарного взаимодействия и формирование документов для клиентов в едином информационном пространстве.

В рамках подготовки к проекту специалисты «Корус консалтинг» уточнили требования к системе и проработали варианты их реализации на разных платформах. Особое внимание было уделено эргономике работы в CRM и удобству пользователей. В результате подготовительной работы, для реализации проекта была выбрана платформа Amber компании «Эмбер». Этапность работ предусматривает, что первые сотрудники смогут начать работать в Amber CRM уже через 1,5-2 месяца в рамках MVP.

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В ходе проекта команда разработает и внедрит централизованную многопользовательскую базу данных для заказчиков компании, сотрудников склада и специалистов, работающих с договорами, а также проведет настройку аналитики для планирования процессов складской загрузки и отгрузки. Будут автоматизированы процессы создания документов для экспорта данных в стандартизированные готовые к печати форматы. После внедрения MVP команда специалистов определит вектор развития системы для повышения эффективности ее использования в будущем.

«Корус консалтинг» глубоко понимает особенности российского цифрового ландшафта и степень зрелости отечественных программных продуктов ключевых производителей. Эксперты компании обладают исчерпывающими знаниями потребностей клиентов и имеют четкое представление, на какой платформе стоит предлагать решение в той или иной ситуации. Мы очень рады, что для выполнения проекта компания «Корус консалтинг» выбрала Amber и уверены, что с помощью нашей платформы можно решить актуальные бизнес-задачи компании «Венитекс» в заявленные сроки, – отметила Татьяна Малявина, коммерческий директор «Эмбер». – Убеждены, что наше первое сотрудничество будет успешным и продолжился также и на других проектах. Наша команда будет оказывать партнеру всестороннюю консультативную помощь и поддержку на всех этапах внедрения».