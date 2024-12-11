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Система подбора пилотов и инженеров для авиакомпаний на базе Amber Staff

Компания «Эмбер», разработчик систем и приложений на базе собственной платформы Amber BPM, сообщает о завершении проекта по разработке системы для подбора пилотов и инженеров авиакомпаний для авиационного учебного центра «УЦ «Авиатор». НОЧУ ДПО «УЦ «Авиатор» – авиационный учебный центр, одобренный Росавиацией, предоставляет услуги по обучению инженерно-технического персонала на различные типы воздушных судов, а также проводит дополнительное обучение для широкого спектра авиационных специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Эмбер».

Задачи проекта: автоматизировать процессы предоставления авиационных специалистов-выпускников учебного центра для заказчиков из авиакомпаний; организовать запись на обучение и возможность экзаменовать сотрудников без непосредственного участия экзаменаторов.

В ходе реализации проекта выполнено следующее:

На основе решения Amber Staff организована единая база данных пилотов, учеников, клиентов и их объектов с удобным поиском и сегментированием по группе параметров.

Реализован полный цикл работы с пилотами и учениками в системе: выход на объект, запись на обучение, статус, фиксация времени работы, начисление оплаты, расчеты и прочее.

Внедрена возможность проведения видео-тестирований с подготовленными вопросами. Ученики получают ссылку на прохождение видеоэкзамена. Преподаватель просматривает видео и проверяет прохождение тестирования. Все видеозаписи тестирования надежно хранятся в системе. Решение исключает возможность «списывания».

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Цифровизация

Настроены информативные личные карточки пилотов, где можно увидеть все сертификаты, дипломы, опыт, должность, иные важные параметры. Пилот может формировать личный календарь занятости и готовности выходить на рейсы, планируя свою нагрузку.

Настроена аналитика по загрузке пилотов, записи на обучение и прочим показателям.

Проект был реализован совместно с партнером «Эмбер» – компанией «Декарт», самарским digital-агентством, оказывающим услуги в области веб-разработки, фирменного стиля, бизнес-аналитики, SEO-продвижения и автоматизации бизнес-процессов предприятий.

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