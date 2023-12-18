Amber выпустила новую версию платформы для Linux

Amber объявила о завершении проекта по переходу с проприетарных технологий на российский стек.

Летом компания «Эмбер» выпустила версию своего решения для PostgreSQL. Ранее компания отказалась от сервера MSSQL, сейчас произошел отказ от операционной системы Microsoft в пользу Linux

Благодаря переходу на оpensource-технологии выросла производительность системы. Сейчас компания «Эмбер» проводит еще один серийный нагрузочный тест. В дальнейшем будет проведена сертификация совместимости платформы Amber с популярными российскими операционными системами, такими как Astrа Linux, «Ред OС» и СУБД Postgres Pro.