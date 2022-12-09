«Сапран» стала партнёром «Турбо»

«Сапран» и «Консист бизнес групп» (группа «Ланит») разработчик платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на её основе, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества «Сапран» дополнила линейку предлагаемых клиентам решений российской ERP-системой «Турбо ERP» и начала выступать в роли интегратора по внедрению продукта в корпоративную ИТ-среду заказчиков.

«Турбо ERP» разработана на российской высокопроизводительной платформе «Турбо Х», что обеспечивает быстродействие для работы под нагрузками и поддержки ключевых процессов крупных и средних предприятий. Система поддерживает ведение бухгалтерского и налогового учета по множеству юридических лиц, кассовые и банковские операции, управление закупками, контроллинг, казначейство, бюджетирование, бюджетный контроль, управление цепочками поставок, персоналом, техническое обслуживание и ремонт.

«Сапран» обладает богатой экспертизой в реализации проектов с использованием решений мирового уровня в таких отраслях, как горнодобывающая, газовая, металлургическая и нефтяная промышленности, энергетика, FMCG, фармацевтика, производство, розничная торговля, автотранспорт и банки. Решение «Турбо ERP» планируется использовать для автоматизации у заказчиков финансового учёта и отчётности, управления закупками, продажами и запасами, кадрового делопроизводства и расчёта заработной платы, документооборота и планирования производства.

Андрей Митюков, директор по консалтингу компании «Сапран», сказал: «За плечами нашего нового вендора тридцать лет разработки бизнес-приложений и их совершенствования под требования заказчиков. Этот опыт позволит нам внедрять зрелые ИТ-решения, прошедшие проверку временем, в компаниях разных сегментов бизнеса. Также несомненным преимуществом решения «Турбо ERP» является наличие на уровне платформы технологий, необходимых крупным предприятиям – OLAP-кубы, кластеризация разработки, ведение разных видов деятельности в единой системе, ведение любого количества регистров параллельно учету в финансах, система полномочий и многое другое».

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Константин Новиков, вице-президент «Консист бизнес групп», сказал: «Широкие функциональные возможности решения Турбо ERP и многолетний успешный опыт партнёра в конкретных отраслях позволит нам сделать оптимальное предложение клиентам и обеспечит предприятиям быструю автоматизацию ключевых бизнес-процессов».