Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций

Первый в России онлайн-кинотеатр IVI привлек $250 млн финансирования. Несмотря на то, что один из инвесторов IVI, «ВТБ капитал» не планирует продавать свои акции в случае выхода онлайн-кинотеатра на IPO, эксперты считают, что инвестиции были последним шагом перед размещением акций других соинвесторов IVI на бирже.

IVI получает деньги и готовится к IPO

Российский онлайн-кинотеатр IVI получил $250 млн финансирования от нынешних и привлеченных акционеров. Среди них — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «ВТБ капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, Baring Vostok, Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, сообщают в РФПИ.

В начале июня 2021 г. ВТБ раскрыл, что «ВТБ капитал» через структуру Peletano Holdings Limited стал владельцем 8,8% онлайн-кинотеатра. Как сообщил первый заместитель президента-председателя ВТБ Юрий Соловьев, «ВТБ капитал» не планирует выступать продающим акционером в случае IPO (первое публичное размещение акций на бирже) онлайн-кинотеатра IVI.

В Forbes сообщают, что сейчас был осуществлен последний этап финансирования перед выходом IVI на IPO на американскую биржу NASDAQ. Правда официальных заявлений о своих планах стать публичной компанией сама она пока не делала.

Планы IVI выйти на IPO

Путь IVI на IPO оказался долгим и непростым. В 2018 г. гендиректор и основатель IVI Олег Туманов сообщил о планах онлайн-кинотеатра выйти на биржу к 2020 г. — «если не будет никакого очередного обвала рубля». В ноябре 2020 г. стало известно, что IVI подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Онлайн-кинотеатр IVI получил многомиллионные инвестиции

Однако онлайн-кинотеатру помешал осуществить свои планы внесенный в декабре 2020 г. в Госдуму законопроект депутата-единоросса Антона Горелкина, который для всех российских аудиовизуальных сервисов ограничивает иностранное владение 20%. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян полагал, что этот законопроект главным образом был направлен именно «против IVI».

В результате IVI пришлось отложить выход на зарубежную биржу на неопределенный срок. Позже Горелкин отозвал законопроект из-за большого количества откликов и сообщил, что он будет доработан. Теперь IVI все же захочет вырваться на IPO, чтобы привлечь миллионы долларов инвестиций, полагают собеседники Forbes.

Законопроект Горелкина и маневр «Яндекса»

Согласно действующему закону «Об информации, ИТ и о защите информации» иностранным компаниям запрещается владеть российскими аудиовизуальными сервисами более чем на 20%, если доля отечественных пользователей у них составляет менее 50%. У сервисов с аудиторией более 50% доля иностранного владения может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный ранее законопроект Горелкина это исключение убирал, говорилось в пояснительной записке.

Как сообщили Forbes источники, знакомые с планами IVI выйти на IPO, компания и ее инвесторы ищут возможность изменения корпоративной структуры, чтобы решить вопрос с законопроектом Горелкина. Источники также утверждают, что компания изучает похожий опыт «Яндекса» и рассматривает возможность создать дополнительный орган управления. Осенью 2019 г. «Яндекс» создал Фонд общественных интересов «Яндекса», который получил право блокировать передачу более 10% акций «Яндекса» в одни руки.

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Тем самым «Яндекс» изменил свою корпоративную структуру, и перестал зависеть от готовящихся поправок Горелкина.

Мнения экспертов

«IVI, безусловно, нужны средства, — рассказал в разговоре с CNews аналитик “Финама” Леонид Делицын. — Рынок онлайн-кинотеатров — это война инвесторских кошельков, которая началась из-за высоких затрат на маркетинг из-за борьбы с пиратством. Поэтому в индустрию вливается очень много инвесторских средств, и их требуется все больше».

Когда компания становится такого размера, как IVI — самым крупным игроком рынка, отмечает Делицын, то вариантом для привлечения необходимого количества средств становится IPO. В большей части последних крупных IPO компании привлекали очень серьезные суммы в обмен на очень небольшую экономическую долю и совсем ничтожную долю акционерного собрания, продолжает аналитик. Это выгодно для компаний и ее начальных инвесторов, так как это сохраняет контроль над компанией и привлекает инвестиции для ее развития.

Делицын отмечает, что, как правило, привлечение средств на IPO усиливает конкурентные позиции компании на рынке, и IVI сможет увеличить отрыв от своих конкурентов. Также не исключено что в будущем компанию приобретет одна из крупнейших российских экосистем, например «Яндекс», МТС или Ozon, полагает аналитик.

«Сейчас высокий интерес инвесторов к IPO, — рассказал CNews начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. — Forbes в начале года оценил компанию в $907 млн. После того, как консорциум инвесторов вложил в компанию $250 млн, оценка выросла. Выход на биржу это не только деньги, но и престиж, репутация для самого крупного российского онлайн-кинотеатра».