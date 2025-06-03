Разделы

Цифровизация
|

«Т Плюс» и Arenadata договорились о стратегическом партнерстве

Совместное решение задач инновационного развития и поиск новых точек роста – основные направления сотрудничества ПАО «Т Плюс» и ООО «Аренадата Софтвер». Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора ПАО «Т Плюс» Александр Фролов и коммерческий директор группы Arenadata Андрей Жуков. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

«В связи с активным развитием цифровизиции энергетической отрасли возросла потребность в хранении и обработке колоссального объема данных. Чтобы решать задачи такого масштаба, компания просто обязана переходить на передовые технологические решения. Предстоит много работы, и, надеюсь, совместными усилиями мы быстро добьемся хорошего результата», – сказал заместитель генерального директора ПАО «Т Плюс» Александр Фролов.

Андрей Шарак, Lansoft, — о трех стратегических направлениях развития рынка
Импортонезависимость

«Для нас это стратегическое партнерство – возможность совместно с "Т Плюс" создать отраслевой стандарт работы с данными в энергетике. Наши решения уже доказали свою эффективность в проектах с крупнейшими промышленными компаниями, и теперь мы готовы предложить энергетическому сектору комплексный подход – от сбора телеметрии до предиктивной аналитики оборудования. Уверен, что сочетание нашей технологической экспертизы и глубокого понимания "Т Плюс" своих процессов даст синергетический эффект», – отметил коммерческий директор группы Arenadata Андрей Жуков.

Для энергетической компании сотрудничество с российским разработчиком программного обеспечения позволит расширить возможности систем управления, хранения и обработки цифровых данных, а также повысить операционную эффективность энергообъектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще