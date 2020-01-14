Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон

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Обновление прошивки наушников AirPods Pro до версии 2C54 ведет к проблемам с технологией шумоподавления, которой Apple так гордится. Функция начинает пропускать множество посторонних звуков, снижая общее качество звучания. Решения проблемы пока нет.

Опасное обновление

Наушники Apple AirPods Pro после обновления программного обеспечения перестают корректно блокировать внешние шумы. Апдейт выводит из строя систему шумоподавления – она начинает работать нестабильно и пропускать множество посторонних звуков.

Проблема, по данным ресурса MacRumors, проявляется после установки апдейта 2C54, которое Apple начала распространять в середине декабря 2019 г. Проверить версию прошивки на наушниках можно через iPhone в меню настроек на вкладке «Основные». Там нужно перейти в раздел «Об этом устройстве» и выбрать AirPods Pro, которые перед этим необходимо синхронизировать со смартфоном.

Как проявляется неисправность

Установка прошивки 2C54 частично лишает наушники способности отсекать низкие частоты, и итоговое качество звучания заметно падает. В частности, AirPods Pro перестают изолировать шумы, издаваемые транспортом. К примеру, при поездке в автобусе будет слышно, как работает его двигатель. То же самое касается гула двигателей пролетающих самолетов.

Обновление ПО AirPods Pro лишает возможности слушать музыку без внешних шумов

Проблему с изоляцией низкочастотных посторонних звуков подтвердили и специалисты ресурса RTINGS, отметив при этом, что прошивка 2C54, ломая шумоподавление, улучшает качество басов при прослушивании музыки. О том, как стало работать подавление высокочастотных звуков на наушниках с прошивкой 2C54, на момент публикации материала известно не было.

Фактически, обновление вывело из строя одну из основных особенностей AirPods Pro – во время презентации Apple делала упор в первую очередь именно на шумоподавление. В данной модели в этих целях используются два встроенных микрофона – внешний и внутренний. Внешний микрофон отслеживает звуки окружающего мира и компенсирует их обратной звуковой волной идентичной амплитуды. Второй микрофон находится внутри наушника и убирает те шумы, которые внешний микрофон по тем или иным причинам не отсек.

Apple не реагирует на проблему

Представители Apple никак не прокомментировали возникшую проблему с шумоподавлением в AirPods Pro. По состоянию на 14 января 2020 г. прошивка 2C54, которая предназначалась также для классических AirPods второго поколения, была отозвана, обновиться до нее нельзя.

Существует вероятность, что Apple работает над устранением проблемы и в обозримом будущем выпустит заплатку или полноценную новую прошивку с дополнительными изменениями. Сроки релиза апдейта не установлены.

«Особенные» наушники

AirPods Pro – это флагманские беспроводные наушники Apple, дебютировавшие в конце октября 2019 г. Они отличаются от AirPods и AirPods 2 не только наличием усовершенствованного шумоподавления, но и новой формой корпуса – если первые две модели были вкладышами, то AirPods Pro оказались внутриканальными.

Данное изменение позволило решить проблему выпадения классических AirPods из ушей и одновременно улучшило качество звука. Для комфортного использования гарнитуры Apple предусмотрела специальную систему выравнивания внешнего и внутреннего давления, чтобы исключить возникновение ощущения вакуума и других неприятных последствий от использования обычных наушников-затычек.

В российской рознице Apple AirPods Pro появились 30 октября 2019 г. по цене 21 тыс. руб., тогда как в США их рекомендуемая стоимость на день релиза составляла $250 (15,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 января 2020 г.). Переплата в данном случае не обусловлена какими-либо техническими особенностями версии AirPods Pro для России – наушники в России точно такие же, как и на американском рынке.

Для сравнения, смартфон Samsung Galaxy M30s с 64 ГБ встроенной памяти, батареей 6000 мАч и основной фотокамерой на 48 МП в российской рознице на момент публикации материала стоил 17 тыс. руб. Еще один камерофон, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с передовым 64-мегапиксельным сенсором, в России доступен по цене 18 тыс. руб.



Новинки Apple и нестабильное ПО

Плохо работающее шумоподавление в AirPods Pro – не единственный случай, когда Apple испортила основную функцию своего устройства некачественным ПО. 6 декабря 2019 г. CNews сообщал, что владельцы новейшего ноутбука MacBook Pro 16 обнаружили в ноутбуке проблемы с акустической системой – при воспроизведении видео или музыки звук искажается, и появляются посторонние шумы. Во время премьеры Apple уделила звуку ноутбука особое внимание, сделав акцент на том, что полностью переработала акустическую систему для достижения максимально чистого звучания. Другими словами, на презентации она преподнесла акустическую систему как одно из основных достоинств нового MacBook Pro 16.