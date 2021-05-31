Обновление мыши FG20 от A4Tech: новый цвет и бесшумная версия

Компания A4Tech обновила компактную модель FG20 из линейки Fstyler. Мышь обзавелась новым цветом, а также версией с бесшумным кликом – FG20S.

FG20 – это эргономичный манипулятор, созданный для путешествий, командировок и удаленной работы. Благодаря уплощенному профилю девайс подходит для переноски в рюкзаке или компьютерной сумке. Такой аксессуар можно использовать в «полевых условиях», будь то столик в поезде или балкон отеля.

Для беспроводного подключения к ноутбуку в мыши встроен модуль частотой 2.4 ГГц. Это обеспечивает дальность работы до 15 метров. 4 уровня энергосбережения повышают автономию в долгих поездках, а экономить заряд помогает спящий режим – он активируется всего через 0,2 секунды бездействия.

A4Tech FG20

При своей компактности мышь отвечает высоким технологическим стандартам. Разрешение достигает 2000 DPI и может настраиваться кнопкой на корпусе, а 4 направления прокрутки скролла позволят легко обращаться с большими таблицами и документами. Кроме того, функция 8 в 1 позволяет назначить на кнопку программирования на корпусе выполнение различных действий с помощью 8 определённых движений.

Недавно A4Tech представил также новый цвет модели FG20 в фирменной гамме линейки Fstyler. На черном корпусе выделяются ярко-голубой скролл и борт мыши. Сам корпус выполнен из качественного матового пластика, который не запачкается в рюкзаке, а глянцевая вставка между кнопками дополняет дизайн.

Помимо этого, производитель представил модель FG20S. Она отличается от FG20 бесшумным нажатием, что делает ее незаменимой для работы вне офиса. Будь то номер отеля со спящими детьми или кресло самолета, звуки кликов не будут доставлять дискомфорт окружающим. Мышь FG20S позволит активному пользователю стать максимально мобильным и не привязываться к определенному месту работы.