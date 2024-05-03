Выпущена «первая в мире» полностью бесшумная клавиатура

Представлена клавиатура Seneca, первая в мире электроемкостная клавиатура с нулевым шумом при нажатии на клавиши. Инженер создавал ее с 2019 г., а главной изюминкой клавиатуры стали бесшумными стабилизаторами клавиш. Клавиатура предназначена для тех, кто ненавидит расшатанные клавиши и шум стабилизатора, а также имеет большие деньги.

Выпуск устройства

Инженер Райан Норбауэр (Ryan Norbauer) создал собственную клавиатуру Seneca, которая благодаря электроемкостной технологии и уникальным стабилизаторам обеспечивает практически бесшумное использование. Об этом сообщило издание Tom's Hardware, назвавшее ее «первой в мире полностью бесшумной клавиатурой» .

Клавиатура Seneca отличается не только своими техническими характеристиками, но и дизайном, выполненным в минималистичном ретро-стиле с использованием трех цветовых решений для клавиш. При этом в клавиатуре Seneca на 3 мая 2024 г. нет цифрового блока.

По словам Норбауэра, стабилизаторы клавиш являлись одной из самых частых и нерешенных проблем в индустрии даже у механических клавиатур, однако его разработка призвана исправить это. Для создания своей клавиатуры и механизма клавиш инженер потратил пять лет и большую сумму личных средств.

Norbauer Выпущена первая клавиатура с полным отсутствием шума

Seneca - это ретро-футуристическая электроемкостная клавиатура с бесшумными стабилизаторами, которая выйдет летом 2024 г. по ожидаемой цене около $3,4 тыс. или 313 тыс. руб. В России на май 2024 г. согласно данным DNS можно за такую сумму приобрести игровой персональный компьютер (ПК) со следующими характеристиками: Acer Predator PO5-650 черного цвета оснащен 16-ядерным процессором Intel Core i7-13700F, который при интенсивных нагрузках на систему автоматически увеличивает частоту до 5.2 ГГц. 32 ГБ оперативной памяти. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 с 16 ГБ видеопамяти. Хранение данных доверено твердотельному накопителю емкостью 1 ТБ.

Другие электроемкостные клавиатуры, например Epomaker NIZ WP87, уже давно представлены на рынке, вот только эта модель стоит всего $200 на май 2024 г., хотя некоторый шум все же в устройстве Epomaker NIZ WP87 присутствует, констатируют специалисты из Tom's Hardware.

Проблема стабилизатора

На 2024 г. исправление так называемой «проблемы стабилизатора», очевидно, дорого и сложно, учитывая цену, пятилетний срок разработки и обширный журнал разработок, доступный на сайте Райана Норбауэра. Этому предшествовали более дешевые попытки, такие как модификации Staebies, но они не всегда будут работать без дополнительных модификаций и усилий на существующих клавиатурах.

Одна из основных проблем на 2024 г., которую создают стандартные стабилизаторы в клавиатурах, это дополнительный лязганье клавиш. Помимо определенного минимального уровня дополнительного шума клавиш, если их не смазывать. Даже премиальные модели Cherry MX обычно имеют эту проблему, а другие модели могут иметь еще более плохие стабилизаторы.

Решение проблемы

Работая над решением проблемы стабилизатора, Райан Норбауэр должен был попытаться сбалансировать три ключевых аспекта: хорошую акустику, хорошие механические характеристики без привязки и поддержку вариаций ширины колпачка. Сложность заключалась в том, что оптимизация одного из них всегда означала жертвование другими. Окончательный дизайн представляет собой компромисс, на который инженер в итоге пошел после пяти изнурительных и дорогостоящих лет разработки.

Norbauer Расширен официальный рендер ключевых переключателей Seneca и их бесшумных стабилизаторов

Помимо этой невероятно дорогого клавиатуры Seneca, Норбауэр также предлагает целый ряд других клавиатур и аксессуаров к ним, в том числе полностью изготовленных на заказ. Большинство других клавиатур стоят менее $1 тыс. на 3 мая 2024 г., хотя стоимость корпусов Titanium Edition для некоторых клавиатур может достигать и $3,8 тыс. Если покупатели не против, заплатить Райану Норбауэру премию за аппаратное обеспечение, изготовленное по индивидуальному заказу.

Журналист Tom's Hardware Кристофер Харпер (Christopher Harper) предполагает, что большинство пользователей клавиатур, скорее всего, предпочтут смазывать стабилизаторы самостоятельно. Цены на стандартные устройства начинаются от $20 или 1,8 тыс. руб. Харпер напомнил, что одной из самых дорогих клавиатур в мире на май 2024 г. является представленная в 2020 г. ADATA XPG Golden Summoner с 24-каратным золотым покрытием, которая стоит $10 тыс. около 921 тыс. руб.