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Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения

В России представлена беспроводная игровая гарнитура Nitro OHR401 от компании Acer – полноразмерные наушники с мягкими, эргономичными амбушюрами. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В новинке установлены 53-мм стереодинамики с широким частотным диапазоном 20 Гц - 20 кГц. Модель поддерживает кодеки SBC и AAC. Чувствительность достигает 110 дБ ± 3 дБ, а импеданс – 32 Ом.

Всенаправленный микрофон позволит оставаться на связи с товарищами по команде. Частотный диапазон 100 Гц - 10 кГц, чувствительность -42 дБ ± 3 дБ. Микрофон можно снять.

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Merlion
Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения

Новинка поддерживает три режима подключения: через Bluetooth, с ресивером 2.4 ГГц, и проводное со штекером 3,5 мм 4-pin. Ресивер для беспроводного подключения подходит для разъемов USB-A и USB-C, так что наушники можно подключать к ПК, PS4/5, Switch и другим устройствам кроме консолей Microsoft XBOX, для которых доступно только проводное подключение.

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Игровой профиль гарнитуры подчеркивает RGB-подсветка на 16 млн цветов. Аккумулятор на 1000 мАч обеспечивает до 55 часов работы с выключенной подсветкой, до 25 часов – с включенной. Зарядка производится через порт USB-C.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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