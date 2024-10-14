Новые наушники Sudio на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые модели наушников шведского бренда Sudio, который занимается разработкой, дизайном и изготовлением акустики. Компания создает продукты на основе собственных технологий. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Беспроводные наушники Sudio A1 Pro с активным шумоподавлением представлены в четырех цветах: бежевом, фиолетовом, черном и белом. Водонепроницаемый корпус с защитой класса IPX4 позволяет активно заниматься спортом. Многоточечное Bluetooth-подключение позволяет синхронизировать наушники сразу с двумя устройствами. Управление осуществляется касанием. Время автономной работы – до 5 часов.

Беспроводные наушники Sudio E3 оснащены гибридным шумоподавлением: внешний основной микрофон отслеживает окружающий шум, внутренний контролирует погрешности и отслеживает то, что слышит пользователь помимо воспроизводимого аудио. AAC кодек обеспечивает высокое качество звука. Многоточечное Bluetooth-подключение позволяет синхронизировать наушники сразу с двумя устройствами. Доступна настройка управления касанием и функция беспроводной зарядки. Время работы – до 6-7 часов. Модель представлена в черном и белом цвете.

Легкие и прочные беспроводные наушники Sudio B2 работают на базе технологии костной проводимости, которая передает звук прямо в виски, позволяя сосредоточиться на прослушивании, не упуская при этом окружающую обстановку. Наушники защищены от влаги по стандарту IPX5, фиксируются в ухе и на шее с помощью ободка, что позволяет интенсивно тренироваться и бегать. Управление осуществляется с помощью кнопок. Модель представлена в черном и белом цвете.

Полноразмерные беспроводные наушники Sudio K2 с гибридным шумоподавлением создают объемный звук, при этом эргономично сидят, не сдавливая голову и уши. Подходят для работы и гейминга. Сенсорная панель упрощает управление. Время работы в стандартном режиме – до 60 часов, в режиме шумоподавления – до 27 часов. Модель доступна в черном и белом цвете.

Полноразмерные беспроводные наушники Sudio K2 Pro с гибридным шумоподавлением «отключают» внешний мир во время прослушивания и улучшают качество звонков благодаря пяти двойным микрофонам. Подходят для работы и гейминга. Мягкие амбушюры плотно прилегают к уху, не доставляя дискомфорта, ободок регулируется в зависимости от размера головы. Время работы в стандартном режиме – до 60 часов. Модель доступна в черном и белом цвете.

Беспроводные наушники Sudio K1 – простая в использовании модель для детей. К каждой паре в наборе прилагается бесплатная упаковка наклеек. Максимальная громкость звука не превышает 85 дБ, что предотвращает негативное воздействие на слух. Мягкие амбушюры и регулируемый ободок не давят на голову и уши. Время работы – до 60 часов. Модели представлены в голубом и фиолетовом цвете.

С полноразмерными беспроводными наушниками Sudio R3 удобно не только прослушивать любимый контент, но и работать. Чистый и объемный звук, продуманная эргономика повышают комфорт от прослушивания. Сенсорные кнопки упрощают управление. Время работы – до 35 часов. Модели доступны в четырех цветах: черном, белом, голубом и розовом.

Беспроводные наушники Sudio T3 – базовая модель со всем набором нужных функций. Небольшой кейс легко помещается в карман. Наушники плотно сидят в ушах и не выпадают даже при интенсивных движениях головой. Управление осуществляется с помощью касания. Время работы без кейса – до 6 часов, с кейсом – до 25 часов. Наушники представлены в черном, белом, голубом и розовом цвете.

Беспроводные наушники Sudio D1 – бюджетный вариант для повседневных задач. Влагоустойчивость позволяет спокойно тренироваться, не опасаясь, что наушники сломаются. Управление касанием позволяет переключать композиции в любой ситуации. Время работы без кейса – до 6 часов, с кейсом – до 30 часов. Модель представлена в черном и белом цвете.