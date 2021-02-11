РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию

ВЭБ предоставил РЖД льготный кредит на сумму 8,9 млрд руб. для целей цифровой трансформации. Процентная ставка по кредиту будет субсидироваться Минцифры за счет бюджетных средств.

ВЭБ кредитует модернизацию РЖД

Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и «Российские железные дороги» (РЖД) заключили кредитное соглашение на сумму 8,9 млрд руб. Кредит предоставлен в рамках программы Минцифры по субсидированию банковских организаций для предоставления льготных кредитов с целью цифровой транформации.

Программа является частью федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Финансирование будет направлено на проекты по организации перевозочного процесса, управлению инфраструктурой, созданию нового поколения автоматизированных рабочих мест. При этом размер процентной ставки не разглашается, как и срок кредитования.

Использование цифровых технологий в РЖД должно позволить получать подробную информацию в режиме реального времени о перевозках, состоянии производственных объектов, автоматизировать операции и принимать управленческие решения на качественно новом уровне. Проекты будут реализованы на основе российских цифровых решений, в частности на базе отечественных микропроцессоров «Байкал» и «Эльбрус». Недавно РЖД также презентовали новый проект «умных касс», который обойдется в 100 млн руб.

РЖД получили многомиллиардный кредит ВЭБа

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что финансирование со стороны госкорпорации ускорит переход РЖД на цифровую железную дорогу для совершенствования системы управления пассажирскими и грузовыми перевозками, улучшения безопасности движения, обеспечения прозрачности затрат, повышения клиентоориентированности и производительности труда.

15 банков для ИТ, а если повезет и больше

В Минцифры CNews пояснили, что сейчас в программе участвуют 15 банков: ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-,анк, Абсолют банк, банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, банк «Открытие», Росбанк, Ак барс банк, РНКБ, МКБ. При этом перечень банков постоянно расширяется. За IV квартал 2020 г. сформирован портфель кредитных соглашений на общую сумму около 35 млрд руб.

«Программа льготного кредитования, реализуемая Минцифры с крупнейшими российскими банками, направлена на поддержку внедрения отечественных цифровых решений в компаниях, — сообщил CNews замглавы Минцифры Максим Паршин. — Конечная ставка для заемщиков составляет от 1 до 5%, компания может получить финансирование до 10 млрд руб. Сегодня общая сумма кредитного портфеля составляет около 35 млрд руб.».

Виртуализация приходит в SAN Интеграция

Также в министерстве уточнили, что льготные кредиты выдаются на приобретение отечественного ПО и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели по цифровизации бизнеса. Возможная сумма кредитования для реализации проекта — до 5 млрд руб., а если речь идет о нескольких взаимосвязанных проектах, то она может быть увеличена до 10 млрд руб.

Бизнес и госкомпании уже получили деньги на цифровизацию, но не все

В конце декабря 2020 г. «ВЭБ.РФ» предоставил «Ростелекому» льготный кредит на сумму до 4,5 млрд руб. для проведения цифровой трансформации компании. Это первый кредит в рамках запущенной Минцифры соответствующей программы субсидирования банков.

Как сообщили CNews в госкорпорации, сейчас ВЭБ.РФ рассматривает проекты по цифровой трансформации крупных компаний в следующих отраслях: электроэнергетика, ритейл, связь, машиностроение и металлургия. При этом раскрывать процентную ставку и сроки выплаты уже выданных кредитов в госкорпорации отказались, сообщив, что это является коммерческой тайной.

В Минцифры CNews пояснили, что проекты агрохолдинга «Комос групп» получили льготный кредит на сумму 110 млн. руб. через Газпромбанк. Также были закредитованы «Почта России», «Т плюс» и некоторые другие коммерческие компании.