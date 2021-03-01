Минцифры: льготными кредитами на цифровую трансформацию сможет воспользоваться больше компаний

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с предложением внести изменения в постановление Правительства РФ о предоставлении льготных кредитов компаниям на внедрение российских цифровых решений. В результате этой мерой поддержки смогут воспользоваться больше компаний, будут оптимизированы процедуры подачи и рассмотрения заявок, расширится круг уполномоченных банков.

Ключевое изменение коснулось возможного размера кредита: минимальная сумма снижена с 25 до 5 млн рублей. При этом не менее 70% расходов должно быть направлено на приобретение и внедрение российских цифровых решений. Благодаря увеличению объема софинансирования со стороны Минцифры России, процентная ставка по кредиту может быть снижена, при наличии у компании утвержденной стратегии цифровой трансформации. Для удобства компаний упрощены требования к заявительной и отчетной документации, а также оптимизирован механизм согласования кредитов.

В новой версии постановления отсутствует требование о наличии у банка не менее 20 млрд рублей собственных средств. Вместе с тем для обеспечения надежности, требования к сроку деятельности банка и кредитному рейтингу сохраняются. Воспользоваться субсидией теперь смогут финансовые организации, предоставляющие только услуги факторинга.

«Привлечение кредитных средств дает возможность компаниям не откладывать, а напротив вывести в приоритет цифровую трансформацию. Требование к использованию российских решений поддерживает наших разработчиков и стимулирует процессы импортозамещения. Таким образом, программа льготного кредитования Минцифры России способствует решению нескольких стратегических, обозначенных президентом, задач. Субсидия на текущий год позволит заключить кредитные соглашения на сумму до 40 млрд рублей», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Среди крупнейших заемщиков, которые уже воспользовались программой льготного кредитования Минцифры России, — МТС, агропромышленный холдинг “КОМОС ГРУПП”, электроэнергетическая компания “Т Плюс”, Почта России, РЖД. В текущем портфеле кредитных соглашений, составляющим около 35 млрд рублей, суммарно преобладают коммерческие компании. В программе участвует 15 банков, в том числе системообразующих», — отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Планируется, что обновленный проект постановления вступит в силу весной текущего года. Программа льготного кредитования, направленная на поддержку цифровой трансформации компаний на основе российских решений, реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».