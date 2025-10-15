«Электрорешения» совместно с ИТ-интегратором «ФТО» запустили адресный склад в «1С:ERP», повысив точность исполнения заказов

Компания «ФТО» реализовала проект по внедрению системы адресного хранения и автоматизации учета заготовок и полуфабрикатов на производственных площадках ООО «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России. Использование решения на базе «1С:ERP. Управление предприятием» позволило повысить прослеживаемость производства — от станка до готовой продукции, сократить брак и повысить производительность труда. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электрорешения».

До проекта заготовки и полуфабрикаты хранились «общим массивом»: одинаковые заготовки шли в разные полуфабрикаты, а полуфабрикаты — в разные изделия, из‑за чего приоритетные заказы могли оказаться необеспеченными несмотря на то, что детали под них были уже выпущены. Кроме того, в действующей системе не было возможности учитывать «остаточные» полуфабрикаты: при наличии, например, трех готовых дверей, диспетчер все равно искал недостающие заготовки, так как сведения хранились лишь в комментариях.

Компания «ФТО» внедрила систему адресного хранения сырья и комплектующих, а также механизм индивидуального обеспечения заказов, что позволило назначать каждой заготовке конкретное хранение и подсказывать диспетчеру, откуда брать комплектующие под заказ. Параллельно был автоматизирован учет свободных полуфабрикатов, чтобы использовать их в подборе и корректно пересчитывать дефицит.

Ключевые модификации типового функционала

Приемка заготовок на адресный склад по штрих‑кодам с сопроводительных ярлыков: после сканирования автоматически формируются приходный ордер и «Отбор (размещение)».

Выдача заготовок в производство по сканированию штрих-кодов с листа «Сменного задания»: система создает расходный ордер и «Отбор» с адресами ячеек (по назначению).

Поддержка партийности в одном заказе: добавлена дополнительная аналитика, позволяющая назначать заготовки на единое назначение с разбивкой по партиям.

Резервирование излишков заготовок под другой заказ в кастомном документе «Результат планирования производства».

Переиспользование свободных полуфабрикатов: оставшиеся неиспользованными полуфабрикаты можно сразу же включать в подбор через кастомный документ «Результат планирования производства» и уменьшать выпуск заготовок/операций.

Автоснятие резервов при закрытии заказа: система создает «Корректировку назначения товаров» с видом «Снятие резервов».

Новый регистр «Необеспеченные назначения» для случаев брака: фиксируются заготовки, количество и назначение, запускается задача на восполнение.

Контроль качества входящей номенклатуры от поставщиков: разработанный бизнес‑процесс запускается при оприходовании товаров с признаком контроля (по доп. реквизиту). В случае обнаружения некачественного товара автоматически уведомляет отдел контроля качества и закупки для формирования возврата поставщику.

Добавлены «Подсказки» в документы «Отбор (размещение)»: подсветка ячеек с теми же позициями по назначению и партии.

ИТ директор компании «Электрорешения» (бренд EKF) Антон Шаховский: «Команда ФТО провела масштабную модернизацию процессов: внедрила адресное хранение и автоматизацию учета полуфабрикатов, что значительно улучшило логистику и контроль материалов. Мы отметили сокращение времени приемки и выдачи, снижение потерь и повышение производительности. Это позволило минимизировать риски задержек заказов из-за дефицита и брака».

Результаты проекта

Обеспечена полная прослеживаемость заготовок: от выхода со станка до момента использования. Случаи распределения заготовок под другой заказ практически исключены.

Многократное ускорен процесс приемки/выдачи со склада: документы двойного учета (склад/ячейки) формируются автоматически, ручной ввод минимизирован.

Реализован корректный учет и оперативный подбор свободных полуфабрикатов: система автоматически пересчитывает дефицит, исключая «лишний» выпуск.

Снижены складские излишки и оптимизировано использование сырья: на каждый лист располагается «добивка» (заготовки, которые не нужны под текущий заказ, но в скором времени пригодятся), которая сразу резервируется под будущие заказы.

Организован механизм быстрой доборки заготовок при браке: создается задача, указывающая какие позиции, в каком объеме, по каким чертежам и заказу ушли в брак. Дефицит оперативно закрывается.

Обеспечен своевременный входной контроль качества поступивших на склад товаров и управляемые возвраты поставщикам.