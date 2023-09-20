ИТ-компания ФТО запустила собственный сервис по автоматизации HR-аналитики

На ИТ-рынок выходит новая разработка российских аналитиков – SimpleHR, веб-сервис для автоматизации HR-аналитики. Полный релиз запланирован на IV квартал 2023 г., но познакомиться с функционалом можно уже сейчас.

SimpleHR получает исходные данные из «1С:ЗУП» через специальный коннектор. Подключение к кадровой учетной системе занимает порядка часа, после чего сервис выводит на дашборды следующие метрики: численность персонала и ее динамика; текучесть персонала; причины увольнений; информация о структуре персонала (в разрезе подразделений/ должностей/ стажа/ возраста и уровня образования); возможные ошибки данных и рекомендации по исправлению.

Разработчики планируют в ближайшее время дополнить функционал решения аналитикой по ФОТ, абсентеизму, производительности труда. Кроме того, первые клиенты могут активно влиять на наполнение продукта, участвуя в обсуждении необходимых функций.

SimpleHR помогает проанализировать HR-процессы компании и получить оперативные данные в любой момент времени. Интерактивный сервис прост в использовании и имеет современный дизайн. С SimpleHR время на формирование отчетности вручную больше не потребуется, пользователи могут узнать все о персонале в один клик.

Решение предназначено для HR-специалистов и собственников бизнеса, которым важно своевременно решать задачи в управлении персоналом, но нет возможности на полноценное внедрение BI-решения.

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«В практике ФТО много BI-проектов по созданию решений для анализа финансовых и производственных показателей, метрик продаж и управления запасами. Пару лет назад в HR-департаменте мы выявили потребность в автоматизации расчета HR-метрик. Опираясь на свою экспертизу, мы разработали методологию расчета. Основным источником данных стала учетная кадровая система («1С:ЗУП»). После успешного запуска внутри ФТО, было принято решение о тиражировании решения. Так и появился web-сервис SimpleHR», – сказал Сергей Фенцель, руководитель практики BI ФТО.

«Основная ценностью аналитического продукта SimpleHR – это простота в извлечении и нормализации данных. Нашей задачей было минимизировать трудозатраты на внедрение системы, поэтому мы сделали «решение под ключ», в котором загрузка данных, расчет показателей и настройка визуализаций осуществляются автоматически», – отметила Полина Морозова, HRD ФТО.