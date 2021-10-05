Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре

Belkacar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах Belkacar почти по всему Краснодарскому краю: на восток до Джубги, на запад до Темрюка и на северо-восток до Краснодара включительно. В дальнейшем территория будет расширяться и видоизменяться в зависимости от запросов пользователей.

В ближайшие недели пользователям будут доступны для аренды более 130 автомобилей Kia Rio и десять Peugeot Traveller. В дальнейшем планируется расширять автопарк новыми моделями авто. В активный сезон отпусков, с мая по сентябрь, завершить аренду можно будет в любом из четырех городов единой зоны, в остальное время – в Краснодаре и аэропортах городов побережья.

«Расширение географии присутствия – одно из направлений для развития каршеринга, связанное с общим ростом объема рынка. Особенно востребованным и перспективным это направление стало с ростом интереса населения к внутреннему туризму. Мы работаем в Краснодарском крае уже не первый год и видим устойчивые результаты в Сочи и на всем побережье, поэтому выход в Краснодар, крупнейший город региона, для нас логичный следующий шаг и выгодная инвестиция. По нашим оценкам, в Краснодаре от 580 тыс. потенциальных пользователей каршеринга, то есть при развитии этого рынка в ближайшее время городу потребуются по крайней мере несколько тысяч автомобилей. Город активно прирастает новыми ЖК, динамично растет пассажиропоток из районов в центр. Запуск каршеринга позволит разгрузить улицы за счёт гораздо более эффективного использования транспорта. Поэтому в перспективе мы намерены увеличивать собственный автопарк в городе, а также тестировать новые форматы работы и новые модели автомобилей, работая на улучшение качества жизни наших клиентов и города в целом», – отметила Лориана Сардар, генеральный директор и сооснователь каршеринга Belkacar.

На сегодняшний день в Сочи и Краснодарском крае сохраняются ограничения на работу каршеринга, поэтому пока сервисы работают в регионе только по тарифам суточной аренды – от 1990 руб. в сутки.