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Осмоловская Дарина
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|«Циан» объявила о назначении Дарины Осмоловской на должность директора по продукту 1
Осмоловская Дарина и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7812 1
|Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 101 1
|ЦИАН - CIAN 152 1
|Связной Банк 105 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
|Нидерланды 3580 1
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