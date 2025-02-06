Сервис «Мой дом» поможет рассчитать доход от посуточной аренды

В бесплатном сервисе аналитики недвижимости «Мой дом», с помощью которого пользователи «Циана» могут оценивать и отслеживать стоимость любого объекта недвижимости, расширены сценарии оценки доходности. Теперь сервис рассчитывает суточную ставку аренды для объекта и размер потенциального заработка от его сдачи.

С обновленным функционалом сервис позволит собственникам квартир получить актуальные рыночные данные, оценить свою стратегию посуточной аренды и определить адекватную и конкурентную ставку.

Получить прогноз дохода от посуточной аренды через сервис «Мой дом» возможно для любой квартиры в построенном доме в любой части России, то есть покрытие адресов обеспечивается на уровне 99%.

Стоимость аренды рассчитывается, исходя из города и района местоположения объекта, площади и числа комнат. Для сохранения актуальности и точности ставки, оценка обновляется еженедельно. Показатели рассчитываются для будней и для выходных дней, что имеет первостепенное значение, если объект расположен в туристической зоне.

«Детализированная оценка является уникальной особенностью нового функционала. Это значительно улучшает пользовательский опыт и расширяет аудиторию, которой может быть полезен сервис “Мой дом”. Новая функция интересна непрофессиональным игрокам, которые планируют выйти на рынок посуточной аренды. Она поможет сформировать конкурентное предложение тем, чьи объекты простаивают. С сервисом удобно отслеживать изменения ставок за последние полгода, выявляя сезонные тренды и долгосрочные колебания. Поэтому расширенный функционал по достоинству оценят также инвесторы, которые только получили ключи от новостроек или проводят исследование локаций для будущих покупок», – сказал Дмитрий Лемешевский, руководитель сервиса «Мой дом».

Сервис расчета посуточной аренды улучшил опыт работы с платформой «Циан» и расширил возможности пользователей. «Мой дом» дает более полную картину для оценки текущего и потенциального дохода, помогая более точно определить, какую ставку устанавливать на свое объявление.

Функциональность сервиса будет расширяться, и в будущем включит оценку загрузки для каждого объекта, прогноз месячного и годового дохода. Данные помогут собственникам более глубоко анализировать и точно прогнозировать арендный бизнес с учетом выраженной сезонности. В плане разработки улучшений специалисты «Циана» учитывали регионы, жители которых проявили наибольший интерес к сервису «Мой дом», в топ-3 вошли: Московская агломерация, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

На текущий момент пользователи Циана могут опробовать сервис в мобильной версии сайта и на десктопе, он также станет доступен в приложениях для Android и iOS.

Цифровой сервис «Мой дом» сделал доступной профессиональную аналитику всем пользователям платформы «Циан». С момента запуска в начале 2024 г. аудитория продукта выросла до 480 тыс. уникальных посетителей, а общее количество использований перешагнуло отметку в 1,2 млн человек. По прогнозам «Циана», до конца 2025 г. этот показатель вырастет до 1,5 млн.