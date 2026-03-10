Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Ремонт, учеба и свидания: зачем снимают квартиры посуточно

Исследователи «Циана», цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, с какими целями пользователи ищут жилье для посуточной аренды. Об этом CNews сообщили представители «Циана».

1.65% респондентов отметили в качестве цели бронирования в 2025 г. путешествия, но чаще (суммарно) указываются иные причины, не связанные с туризмом. 27% опрошенных выбрали в качестве цели встречу с друзьями, 26% – работу, учёбу или лечение, 12% – смену обстановки, по 6-7% – свидание, проведение мероприятия или необходимость пожить на время ремонта, по 5% – необходимость пожить на время переезда или желание присмотреться к району перед покупкой жилья.

«Посуточная аренда – привычный для многих формат жилья в поездках и путешествиях. Но далеко не все снимают жильё для туризма, – сказала Ирина Вострикова, руководитель b2c-направления «Циан.Посуточно». – Большую роль играют и другие сценарии, в том числе не связанные с отдыхом – учеба, работа или ремонт. А это значит, что бизнес по посуточной аренде может успешно развиваться и в тех городах, которые сложно назвать “туристическими”».

Например, в 2025 г. в лидерах по количеству бронирований на «Циане» оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань (суммарно на топ-5 приходится 51%) – крупнейшие межрегиональные центры, в которые направляются не столько с целью отдыха, сколько по личным или деловым целям. Более того, даже в топ-10 самых популярных локаций попал всего один «классический» туристический город – Сочи (на 10 месте).

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей чаще бронировали жилье для того, чтобы остановиться в путешествии, чем арендаторы из других регионов (67% против 62%). Последние, в свою очередь, чаще, чем жители столиц, снимали квартиру на время командировки, учёбы или лечения (29% против 24%).

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Молодежь чаще, чем взрослое поколение, снимает жилье посуточно не для путешествий. Среди более популярных целей также – отдохнуть компанией (33%), просто пожить в другом месте (17%), провести свидание (13%) или мероприятие (9%). Старшее поколение (от 46 лет) заметно чаще снимает жилье посуточно, чтобы остановиться в поездке или путешествии (72%).

Четверть опрошенных готовы использовать ИИ для поиска квартир в аренду. Исследование также выявило предпочтительные способы поиска жилья и готовность доверять ИИ-инструментам. 73% респондентов предпочитают искать варианты привычным способом – через фильтры. При этом 24% выбирают искусственный интеллект как наиболее удобный инструмент поиска. Среди пользователей 18–30 лет ИИ для поиска предпочитает 30%, в категории 31–45 лет и старше 46 лет – 22% и 20% соответственно. «По мере совершенствования AI-инструментов и взросления поколения зумеров, доля предпочтения нового способа поиска будет расти», – сказали в «Циане».

Методика. Опрос проведен в ноябре – декабре 2025 г. Он охватил 1,35 тыс. человек старше 18 лет из разных регионов России, которые бронировали жилье посуточно в 2025 г. Предлагалась возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/