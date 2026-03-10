Ремонт, учеба и свидания: зачем снимают квартиры посуточно

Исследователи «Циана», цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, с какими целями пользователи ищут жилье для посуточной аренды. Об этом CNews сообщили представители «Циана».

1.65% респондентов отметили в качестве цели бронирования в 2025 г. путешествия, но чаще (суммарно) указываются иные причины, не связанные с туризмом. 27% опрошенных выбрали в качестве цели встречу с друзьями, 26% – работу, учёбу или лечение, 12% – смену обстановки, по 6-7% – свидание, проведение мероприятия или необходимость пожить на время ремонта, по 5% – необходимость пожить на время переезда или желание присмотреться к району перед покупкой жилья.

«Посуточная аренда – привычный для многих формат жилья в поездках и путешествиях. Но далеко не все снимают жильё для туризма, – сказала Ирина Вострикова, руководитель b2c-направления «Циан.Посуточно». – Большую роль играют и другие сценарии, в том числе не связанные с отдыхом – учеба, работа или ремонт. А это значит, что бизнес по посуточной аренде может успешно развиваться и в тех городах, которые сложно назвать “туристическими”».

Например, в 2025 г. в лидерах по количеству бронирований на «Циане» оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань (суммарно на топ-5 приходится 51%) – крупнейшие межрегиональные центры, в которые направляются не столько с целью отдыха, сколько по личным или деловым целям. Более того, даже в топ-10 самых популярных локаций попал всего один «классический» туристический город – Сочи (на 10 месте).

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей чаще бронировали жилье для того, чтобы остановиться в путешествии, чем арендаторы из других регионов (67% против 62%). Последние, в свою очередь, чаще, чем жители столиц, снимали квартиру на время командировки, учёбы или лечения (29% против 24%).

Молодежь чаще, чем взрослое поколение, снимает жилье посуточно не для путешествий. Среди более популярных целей также – отдохнуть компанией (33%), просто пожить в другом месте (17%), провести свидание (13%) или мероприятие (9%). Старшее поколение (от 46 лет) заметно чаще снимает жилье посуточно, чтобы остановиться в поездке или путешествии (72%).

Четверть опрошенных готовы использовать ИИ для поиска квартир в аренду. Исследование также выявило предпочтительные способы поиска жилья и готовность доверять ИИ-инструментам. 73% респондентов предпочитают искать варианты привычным способом – через фильтры. При этом 24% выбирают искусственный интеллект как наиболее удобный инструмент поиска. Среди пользователей 18–30 лет ИИ для поиска предпочитает 30%, в категории 31–45 лет и старше 46 лет – 22% и 20% соответственно. «По мере совершенствования AI-инструментов и взросления поколения зумеров, доля предпочтения нового способа поиска будет расти», – сказали в «Циане».

Методика. Опрос проведен в ноябре – декабре 2025 г. Он охватил 1,35 тыс. человек старше 18 лет из разных регионов России, которые бронировали жилье посуточно в 2025 г. Предлагалась возможность выбрать несколько вариантов ответа.