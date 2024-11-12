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«Циан» усиливает команду: Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании

«Циан», российская онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом назначении на стратегически важном для компании направлении: Александра Бабкина присоединилась к команде в роли директора по устойчивому развитию. На новой позиции она будет отвечать за формирование стратегии бренда «Циан» в области ESG, за планирование и ведение социально значимых проектов компании в этой сфере. Проекты включают как уже стартовавшие масштабные инициативы, например, «Циан.Добро», федеральную онлайн-платформу для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, так и ряд новых. Об этом CNews сообщили представители «Циана».

Поддержка принципов устойчивого развития бизнеса полностью соответствует стратегии и корпоративным целям «Циан». Таким образом, усиление внутри бизнеса направления, сфокусированного на защите окружающей среды, поддержке социальных инициатив и добросовестных отношений с сотрудниками и клиентами является логичным и своевременным шагом.

Ранее Александра более 10 лет развивала социальные проекты VK в качестве директора социальных проектов, руководила сервисом для благотворительности «VK Добро», который собрал более одного млрд пожертвований, развивала партнерские социальные и благотворительные проекты с бизнесом, а также была автором и продюсером Дня борьбы с кибербуллингом в России. Проекты под руководством Александры становились победителями и входили в шорт листы таких премий, как E+ Positive Change, «Серебряный Меркурий», «Премия Рунета» и других. В 2023 г. Александра возглавляла рейтинг ТОП-100 менеджеров в области корпоративной социальной ответственности в области ИT.

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Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития «Циан»

Александра Бабкина, директор по устойчивому развитию «Циан»: «Для меня большая радость — присоединиться команде и использовать свой опыт для разработки и реализации ESG стратегии компании. Уверена, что вместе нам удастся увеличить позитивный вклад бренда в системное решение социальных проблем и помочь пользователям вовлекаться в умные благотворительные проекты».

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