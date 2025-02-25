Новый сервис «Циана» «Мечтайте по-новому» поможет составить персональный план по улучшению жилищных условий

«Циан» запустил цифровой сервис «Мечтайте по-новому», который помогает оценить свои возможности по улучшению жилищных условий и сформировать персональную подборку недвижимости. Механизмы сервиса позволяют оценить текущую недвижимость пользователя, учесть возможности дополнительного финансирования за счет накоплений и ипотеки, а далее выдать все релевантные предложения под разные цели поиска. Сервис находится в разделе «Мой дом». Он уже доступен в мобильном приложении и на сайте «Циан». Об этом CNews сообщили представители «Циана».

Нередко человек, который хочет найти более комфортное жилье – переехать за город или наоборот ближе к центру, увеличить количество комнат или найти квартиру в новостройке – не может начать действовать, потому что не понимает, какие варианты ему доступны. Сервис «Мечтайте по-новому» позволяет найти подборки по всем этим параметрам. Корректируя запрос, пользователь может находить больше релевантных вариантов и ориентироваться в текущем положении на рынке недвижимости.

Особенность нового продукта заключается в интеграции различных поисковых инструментов – оценка стоимости жилья, ипотечный калькулятор, фильтры, подборки избранных объектов – в единую умную систему. На сегодняшний день «Мечтайте по-новому» не имеет прямых аналогов.

С точки зрения географии, все объекты, которые сервис выдает в подборках, привязаны к исходной недвижимости собственника. То есть, к примеру, если в «Мой дом» добавлена квартира, расположенная в Новосибирске, то и в подборках будут объекты в рамках Новосибирска и по области.

«Мы понимаем, что процесс поиска нового жилья может быть сложным и запутанным, особенно когда нужно учесть множество факторов: от текущей стоимости квартиры до возможностей ипотеки. "Мечтайте по-новому" не только помогает оценить свои возможности, но и предлагает персонализированные решения. Это делает выбор вариантов для улучшения жилищных условий более понятным и прозрачным. Новый сервис стал органичным дополнением цифрового пространства "Мой дом" и станет важным шагом на пути к комфортной жизни для наших пользователей, – сказал Дмитрий Лемешевский, руководитель направления «Оценка и аналитика», «Циан». – В дальнейшем мы планируем расширять возможности сервиса. Например, появится сценарий поиска «инвестиционных» квартир или варианты того, как разъехаться и поделить недвижимость».