ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

ЦИАН увеличил выручку до 15,16 млрд руб., показатель EBITDA - до 3,6 млрд руб. При этом у компании снижается выручка от транзакционного бизнеса, который продолжает быть убыточным. Также компания увеличила маркетинговые затраты, расходы на ИТ и заработную плату.

Финансовые итоги работы ЦИАН за 2025 год

Маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН представил финансовые и операционные итоги 2025 г.

Выручка за год выросла на 16,7% до 15,16 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам по кредитам) выросла на 11,3% и составила 3,6 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась на 1,1 процентных пункта и составила 23,6%. Это связано с низкой рентабельностью по данному показателю в IV квартале 2025 г., вызванной «тактическим усилением маркетинга».

Чистая прибыль увеличилась на 16,2% и составила 2,86 млрд руб. Причинами роста стали рост выручки и «увеличение эффективности вложения свободных денежных средств». Размер дивидендов составил 104 руб. на одну акцию (речь идет о выплате специального дивиденда, связанного с редомиляцией компании), общий объем дивидендных выплат составил 6,48 млрд руб. Чистый операционный денежный поток в 2025 г. увеличился на 54% и составил 4,3 млрд руб.

ЦИАН увеличил выручку до 15,16 миллиардров рублей

Выручка ЦИАН от основного бизнеса выросла на 18,5% и составила 14,58 млрд руб., от транзакционного бизнеса (включая Ипотечный маркетплейс), онлайн-сервис сопровождения сделок, верификацию, подписание и хранение документов, регистрацию и возврат налогов) сократилась на 15,6% и составила 574 млн руб. Снижение выручки Ипотечного маркетплейса в компании связывают с «ситуацией на рынке».

Скорректированный показатель EBITDA от основного бизнеса составил 3,9 млрд руб. (рост за год - 10,9%), , рентабельность по данному показателю - 27,3% (снижение 1,9 процентных пункта). Скорректированный показатель EBITDA от транзакционного бизнеса имеет отрицательную величину - 418 млн руб. (убыток увеличился на 8%).

В структуре основной выручки выручка от размещения объявлений компания составила 7,68 млрд руб. (рост за год - 11,8%, выручка от лидогенерации - 4,7 млрд руб. (рост 18,2%), выручка от медийной рекламы - 1,58 млрд руб. (рост 30,1%). Количество сделок в первичной недвижимости увеличилось в 2025 г. на 2,4%, продажи нового жилья в денежном выражении выросла на 11%.

Операционные итоги работы ЦИАН в 2025 году

Средний UMV (среднее количество уникальных посетителей в месяц) в 2025 г. вырос за год на 3,1% и составил 20,2 млн. При этом частота запросов Wordstat в сфере недвижимости сократилась на 6,8%. Количество объявлений выросло на 8,5% и составила 2,11 млн, среднесуточная выручка от одного объявления выслан на 3,1% и составила 10 руб. «Несмотря на незначительное снижение количества лидов в вертикали новостроек, динамика выручки была обеспечена ростом среднего чека, в том числе за счет более эффективной монетизации, а также улучшения конверсий», - заявили в компании.

Расходы ЦИАН в 2025 году

Операционные расходы в 2025 г. выросла за год на 15,5% и составили 12,42 млрд руб. В том числе расходы на маркетинг увеличились на 21,8% до 4,65 млрд руб., ИТ-расходы - на 8,6% до 692 млн руб,. расходы на персонал - увеличились на 14,7% до 5,73 млрд руб. В структуре расходов на персонал на заработную плату и соответствующие налоги пришлось 5,2 млрд руб. (рост 22,3%), на выплаты на основе акций - 224 млн руб. (снижение на 43,9%).

В ЦИАН отметили, что в IV квартале 2025 г. было проведено «тактическое увеличение расходов на маркетинг», а также осуществлены дополнительные инвестиции в продукт, техническую платформу и искусственный интеллект (ИИ) в течении года. «При этом темпы роста операционных расходов по году были ниже темпов выручки, - отметили в ЦИАН. - Это динамика демонстрирует силу операционного рычага компании и возможности роста рентабельности при сохранении инвестиций в ИИ, платформу и рост в долгосрочной перспективе».

Расходы на заработную плату увеличились из-за усиления команды в 2024 г. и 2025 г., включая найм сотрудников во второй половине - конце 2024 г.. Это повлияло на расходы в 2025 г. («эффект полного года»). Также в 2025 г. была взяты на работу ряд клубневых топ-менеджеров, Кроме того, были пересмотрены компенсации сотрудников с учетом рыночной динамики вознаграждений.

Расходы на ИТ как процент от выручки выросли лишь на 0,3 процентных пункта - до 4,9%. Это вязано с тем, что дополнительные затраты на ИИ были компенсированы оптимизацией производственной инфраструктуры и контролем за ростом расходов на хостинг.

Итоги работы ЦИАН в IV квартале 2025 года

В IV квартале 2025 г. выручка составила 4,16 млрд руб. (росит за год - 21,3%), в том числе от основного бизнеса - 4 млрд руб. (рост 22%), от транзакционного бизнеса - 152 млн руб, (рост 4,8%). «Росту выручки способствовало увеличение количества сделок на рынке новостроек на фоне ожидаемого ужесточения условий льготной семейной ипотеки, а также снижения ключевой ставки Центробанка, хотя на рынке вторичной недвижимости сохранялось непростая ситуация», - заявили в компании.

В структуре основной выручки от размещения объявлений компания заработала 2,09 млрд руб. (рост 12,2%), от лидогенерации - 1,29 млрд руб. (рост 25%0, от медийной рекламы - 445 млн руб, (рост 32,8%). В Москве и Московской области выручка от размещения объявлений выросла на 14,3%.

Скорректированный показатель EBITDA в IV квартале 2025 г. составил 811 млн руб. (снижение 10%), рентабельность по данному показателю - 19,5% (снижение 6,9 процентных пункта), чистая прибыль - 799 млн руб. (рост 1,2%). Скорректированный показатель EBITDA от основного бизнеса составил 912 млн руб. (снижение 9,7%), скорректированный показатель EBITDA от транзакционного бизнеса не изменился и по-прежнему имеет отрицательное значение - 101 млн руб.

Прогнозы на 2026 год

По прогнозам на 2026 г. выручка компании увеличится на 17-22% (то есть до 17,7-18,5 млрд руб.,), рентабельность по скорректированному показателю EBITDA увеличится до 30% «за счет фокуса на прибыльном росте и операционной эффективности». Дивидендная политика ЦИАН предполагает выплату дивидендов в размере 60-100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО (Международная система финансовой отчетности). В III квартале 2026 г. запланирована выплата дивидендов в размере 50 руб. на одну акцию, дополнительно будет еще одна дивидендная выплата за 2026 г.

Игорь Королев

