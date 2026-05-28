Разделы

Бизнес
|

«Циан» стала официальным партнером фонда «Сколково» по развитию инновационной экосистемы в сфере технологий в недвижимости

Цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» и фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявили о заключиении соглашения о сотрудничестве. Это первый официальный партнер инновационного центра в направлении PropTech. Меморандум подписали управляющий директор центра экспертизы и коммерциализации фонда «Сколково» Павел Новиков и GR-директор «Циана» Павел Ремнев.

Партнерство направлено на развитие инновационной экосистемы «Сколково», поиск и акселерацию технологических проектов, а также расширение доступа к технологиям и продуктам российского инновационного бизнеса. В рамках сотрудничества стороны планируют запуск совместных программ по поддержке перспективных стартапов в сфере недвижимости. Одним из удачных примеров служит опыт сервиса SmartDeal, который входит в группу «Циан» и с 2023 г. успешно работает в статусе резидента фонда «Сколково». SmartDeal позволяет осуществлять электронный юридически значимый документооборот с Росреестром, формировать и отправлять пакеты заявлений и получать результаты предоставления государственной услуги по регистрации прав. Также SmartDeal дает возможность уполномоченному пользователю выпускать сертификаты электронной подписи на участников сделки в партнерском удостоверяющем центре.

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией
Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией Российские ПАКи нового поколения

«Инновации — основа развития «Циана». Расширение партнерства со «Сколково» открывает доступ к передовым технологиям и перспективным стартапам в сфере proptech. Мы видим в этом сотрудничестве стратегический вектор развития, который объединит экспертизу крупнейшей цифровой платформы недвижимости и ведущего инновационного центра страны», — сказал GR-директор «Циана» Павел Ремнев.

«Партнерство с «Цианом» открывает уникальные возможности не только для наших резидентов, но и партнеров – застройщиков, банков и ИТ-компаний. Запуск совместных исследовательских, инвестиционных и коммерческих проектов при поддержке фонда «Сколково» даст импульс всем игрокам рынка недвижимости за счет быстрого поиска, создания и внедрениям инновационных proptech решений», — сказал Павел Новиков, управляющий директор центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий фонда «Сколково».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290