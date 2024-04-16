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«Циан» запустил умного помощника с применением технологий искусственного интеллекта

«Циан» запустил умного помощника «ЦианGPT», который самостоятельно ищет по заданным текстовым параметрам подходящую недвижимость всех типов. А ещё он умеет отвечать на простые вопросы, которые обычно решает служба поддержки. Помощник разработан на базе генеративных моделей искусственного интеллекта.

Привычный поиск через приложения недвижимости всегда выглядел так: пользователь выбирает параметры, которые отвечают необходимым критериям поиска, выставляет фильтры и получает выборку с вариантами, удовлетворяющими его запрос. Как правило, это широкая выборка, требующая дальнейшей проработки, чтобы сузить поиск до определенного количества более подходящих вариантов. В итоге такой подбор занимает приличное количество времени, а пользователь тратит ресурсы на выстраивание фильтров и долгие просмотры длинной выдачи.

Теперь делегировать поиск недвижимости можно умному помощнику «Циан», который благодаря алгоритмам искусственного интеллекта и машинного обучения, персонализирует поиск и присылает пользователю подборки на основе его текстового запроса. Например, запрос может выглядеть так: «Пришли мне однушки в Нижнем Новгороде от 5 до 10 млн рублей» или «Найди квартиры в аренду в Москве на Севере до 50 тыс рублей». Критерии могут быть более или менее подробными – исходя из этого, помощник пришлет варианты с определенной периодичностью, которую также можно задать самостоятельно, нажимая команды «Пришли еще», «Остановить», «Настроить регулярность» и т.д. Скорость ответа занимает всего несколько секунд. Помимо поиска недвижимости, умный помощник умеет отвечать и на часто задаваемые вопросы, например: «Как оформить ипотеку» или «Как продать квартиру» и прочие.

«Технологии не стоят на месте, и мы как ИТ-компания стремимся использовать их по максимуму, интегрируя в продукты и сервисы «Циан». Нашей основной миссией является задача облегчить человеку поиск дома своей мечты, предоставив самые современные, технологичные, удобные и безопасные инструменты. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения уже глубоко интегрировались во все сферы жизни, и мы понимаем, какие широкие возможности они открывают для будущего классифайдов недвижимости. Поэтому, не откладывая, внедряем их в жизнь сервисов «Циан» уже сегодня. Умный помощник – это уникальный продукт на рынке, аналогов которому нет в России. В будущем он будет помогать не только искать жилье, но и, например, давать советы по выбору конкретной квартиры и дизайну интерьера, сравнивать преимущества ипотеки и аренды, отвечать на любые вопросы, связанные с недвижимостью, и сможет даже просто поддержать разговор. Поиск недвижимости уже точно не будет прежним», – сказала Мария Таньшина, Product Lead направления «AI-Поиск» «Циан».

На данный момент умный помощник работает для приложений «Циан iOS» и на ограниченную аудиторию сервиса. В ближайшее время будет интегрирован на всех платформах и доступен для всех пользователей «Циан».

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