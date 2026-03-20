Две сделки в день и более 3000 клиентов – «Сделка» от «Циана» подвела итоги 2025 года

Сервис «Сделка» от «Циана», который помогает безопасно продать и купить недвижимость, сообщил о результатах работы: за 2025 г. было совершено 580 сделок (2,3 сделки ежедневно за вычетом выходных и праздничных дней). За этот период сервисом воспользовались более 3000 пользователей из России, стран СНГ, а также Турции, США, Канады и Италии. Об этом CNews сообщили представители «Циана».

Среди проведенных сделок встречались сложные кейсы с одновременной продажей одного и покупкой нескольких объектов, а также недвижимость с обременениями: алименты, ипотека, залог и другие. В программе также работают с недорогими объектами, от которых нередко отказываются другие агенты.

В сделках участвуют разные типы недвижимости: городская и загородная, комнаты и доли. Стоимость объектов варьируется от 1–2 млн руб. (гараж) до 2 млрд руб.

Благодаря уже сформированной базе клиентов часть сделок удается закрывать внутри сервиса, что позволяет сократить сроки продажи и покупки до месяца или в отдельных случаях – даже недели.

В одном из случаев квартира продавалась от гражданки Вьетнама семье из Китая — договоры готовили и подписывали на трех языках: вьетнамском, китайском и английском, чтобы агент мог проверить корректность оформления и «чистоту» сделки.

Сервис «Сделка» от «Циана» запущен в 2025 г. и помогает пользователям платформы, которые хотят продать или купить квартиру безопасно и выгодно – с помощью надежного риелтора и продвижения на платформе «Циан». В рамках услуги клиент оплачивает только комиссию риелтора, среднюю по рынку в регионе, и только после успешного закрытия сделки. Если у клиента возникают вопросы или сложности, специалисты «Циана» подключаются, чтобы помочь. Сервис уже доступен на всех платформах. На сегодняшний день «Сделка» от «Циана» работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске и Екатеринбурге.

Дмитрий Лемешевский, руководитель продукта «Сделка» от «Циана»: «Мы стремимся не просто делать качественный продукт, а формировать новый стандарт в работе агентов недвижимости, поэтому тщательно отбираем кандидатов, которым доверяем сами. При этом мы предлагаем специалистов с релевантным опытом по типу сделки, которая нужна клиенту».

