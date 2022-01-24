«Циан» заключил предварительное соглашение о приобретении Smartdeal

«Циан», российская онлайн-платформа по поиску недвижимости, объявила, что подписала предварительный договор купли-продажи с компанией Smartdeal.

Дочерняя компания «Циан», ООО «Айриэлтор», заключила предварительное обязывающее соглашение о приобретении 100% акций Smartdeal (ООО «Практика успеха») – компании, предоставляющей услуги электронной регистрации и сопутствующие сервисы для сделок с недвижимостью. Закрытие сделки произойдет после выполнения стандартных условий и получения одобрения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Компания Smartdeal была основана в 2017 г. и является одним из игроков на рынке электронной регистрации сделок с недвижимостью в России, предоставляя услуги различным категориям клиентов, включая банки, застройщиков и агентов по недвижимости. «Циан» и Smartdeal начали сотрудничество в начале 2021 г. при разработке продукта «Циан.сделка». Ожидается, что приобретение Smartdeal поддержит стратегию «Циан» по расширению комплекса услуг для заключения сделок с недвижимостью как для клиентов, так и для потребителей. А также позволит активнее развивать сервис онлайн-транзакций, что приведет к общему расширению продуктовой линейки «Циан» для профессиональных клиентов.

«Мы сотрудничаем со Smartdeal с начала прошлого года в рамках создания нашего сервиса «Циан.сделка», который был успешно запущен в октябре 2021 г. Очень рады, что достигли соглашения о приобретении с основателями Smartdeal, и в конечном итоге компания станет частью группы «Циан». Рынок электронной регистрации сделок с недвижимостью существенно вырос за последние пару лет, и мы ожидаем продолжения данного тренда в будущем. На наш взгляд, Smartdeal разработали качественный продукт, который предлагает решение по удобной электронной регистрации широкому кругу клиентов: например, он обладает такими уникальными функциями как асинхронное подписание соглашений или удаленная регистрация транзакций, которая не требует физического присутствия в офисе МФЦ или отделении банка. Мы ожидаем, что проникновение электронной регистрации в сделки с недвижимостью будет продолжать расти, а платформа Smartdeal продолжит развиваться. Эта сделка, несомненно, станет сильным дополнением к нашему продуктовому портфолио и поддержит реализацию стратегии «Циан», – сказал Максим Мельников, генеральный директор «Циан».

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«За четыре года работы на рынке мы смогли занять лидирующие позиции в качестве надежного поставщика платформы электронной регистрации сделок для игроков первичного рынка и для крупнейших ипотечных банков России. Однако, наблюдая за динамикой рынка, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день цифровизация наиболее динамично проникает на рынок не первичной, а вторичной недвижимости. Будучи инноваторами по духу, мы не могли упустить возможность завоевать этот «голубой океан». Наши позиции становятся кратно сильнее с таким стратегическим партнером как «Циан». Мы начали работу над совместным проектом с «Циан» в 2021 г. и менее чем за 6 месяцев запустили абсолютно новый сервис «Циан.сделка», который уже доказал свою востребованность на рынке. Это позволяет оптимистично взглянуть на будущее партнерство. Я считаю, что команда и аудитория «Циан» совместно с нашей технологической платформой – это как раз тот случай, когда 1+1=3», – отметил Алексей Макаров, СЕО и сооснователь Smartdeal.