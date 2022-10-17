Банки, застройщики и покупатели жилья смогут работать в едином цифровом пространстве

На рынок выходит новая схема взаимодействия банка, застройщика и покупателя при совершении сделки с недвижимостью. Платформа электронной регистрации SmartDeal запустила «Треугольную сделку» – общий безопасный рабочий кабинет для всех участников процесса. Об этом CNews сообщили представители SmartDeal.

Новый интерфейс создан на основе существующих методов и функций. Но если раньше взаимодействие сторон происходило в формате одного окна между двумя сторонами сделки, то теперь в процессе могут принимать участие все фигуранты: и банк, и девелопер, и клиент-покупатель. Кроме того, переработанная система разграничения прав доступа позволяет добавлять в сделку еще и брокеров либо агентство недвижимости, а также своих же сотрудников, чтобы передать сделку по бизнес-процессу дальше, например, от менеджера к сдельщику.

Особенность нового пространства состоит в том, что внутри сделки есть не только общие документы, но и приватные, например, допсоглашения между банком и клиентом, доступ к которым, например, брокеру или девелоперу закрыт.

SaaS-сервис SmartDeal начинался с задачи помочь участникам сделки с недвижимостью оперативно зарегистрировать сделку в Росреестре, избежав по максимуму бумажных процедур и очередей в МФЦ. Для этого были подключены удостоверяющие центры, выдающие УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись), а сам сервис интегрировался по API с любой CRM-системой клиентов. Кроме того, платформа получила расширенную лицензию ФСБ № 18388 Н от 23-04-21, что позволило тесно взаимодействовать с банками, у которых очень высокие требования к безопасности и сохранности личных данных. На данный момент к системе подключено 50 ипотечных банков.

После проведения CustDev клиентов, разработчики SmartDeal выяснили, что всем участникам сделки нужно единое и безопасное пространство, особенно банкам, так как у них строгие требования к сохранности персональных данных. Но при этом у каждой сделки свои особенности, а у каждого подключенного к SmartDeal клиента – свой бизнес-процесс, и им нужен разный функционал. Поэтому «Треугольная сделка» изначально настраивается под клиента, а в SaaS-сервис могут быть внесены доработки по спецзаказу со стороны клиента.

Если же одна из сторон сделки, например, застройщик, не является подключенным пользователем SmartDeal, то вторая сторона (банк) все равно сможет взаимодействовать с ним через специальный кабинет, в котором нет рабочего функционала, но есть возможность коммуницировать с участниками сделки и подписывать документы.

С третьей стороны покупатель жилья сможет установить себе на телефон мобильное приложение, в котором по приглашению банка или застройщика он сможет выпустить себе электронную подпись, подписать документы, отследить статусы сделки и коммуницировать с остальными участникам процесса.

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В дальнейших планах компании – доработать мобильное приложение и создать в нем полноценный функциональный личный кабинет покупателя с архивом подписанных документов, чатом и возможностью оплачивать госпошлину.

Пока «Трехсторонняя сделка» находится в пилотном режиме. Полностью перевести на новый функционал в 2022 г. SmartDeal планирует ограниченное количество компаний, а в 2023 г. – всех остальных желающих.

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SmartDeal – это цифровой облачный сервис регистрации сделок в Росреестре для банков, застройщиков и агентств недвижимости. Интегрирован с электронными сервисами Росреестра, работает через обычный браузер, а набор специализированных библиотек позволяет легко интегрироваться в любую информационную систему. Результаты внедрения – это существенная экономия средств и ускорение процессов регистрации сделок с недвижимостью в четыре раза. В настоящий момент к сервису Smartdeal.pro подключено 50 российских банков, работающих на рынке ипотечного кредитования.