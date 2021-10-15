«Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью

«Тинькофф» и «Циан» запустили «Циан.Сделку» — первый в России сервис для дистанционных электронных сделок с недвижимостью на вторичном рынке. «Циан.Сделка» позволяет проводить сделки с недвижимостью в удобное время и в любом месте, не посещая отделения банков и МФЦ. Представитель «Тинькофф» приедет на встречу ко всем участникам сделки, удостоверит их личности и подпишет заявление на выпуск электронной подписи.

Сервис доступен для сделок, где хотя бы одну из заинтересованных сторон представляет риелтор с личным кабинетом профессионала на сайте «Циан». «Циан.Сделка» подходит для продаж квартир на вторичном рынке, жилых домов, построек, земельных участков, гаражей и машиномест.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить заявку на лендинге на проведение сделки онлайн. После этого с клиентом свяжется персональный менеджер, который возьмет на себя задачи по проведению сделки. После проверки документов персональным менеджером, представитель «Тинькофф» доставит документы для выпуска электронной подписи и поможет с подписанием. Далее персональный менеджер отправит документы в Росреестр, оплатит госпошлину и сообщит о переходе прав собственности.

Регистрация сделки в Росреестре через сервис «Циан.Сделка» в среднем проходит за 3 рабочих дня.

«Сейчас больше 50% сделок с недвижимостью регистрируются электронным способом, но для этого всё равно всем участникам сделки необходимо прийти в банк. Мы запустили важный сервис, который делает процесс совершения сделки максимально удобным для клиентов. Представители «Тинькофф» есть практически во всех городах России, и это позволяет назначить встречу в любом месте и быстро оформить электронную подпись», – отмечает Александр Лобов, руководитель «Тинькофф Ипотеки».

Сейчас сервис доступен для сделок с объектами недвижимости в любом городе России. Однако участники сделки на момент ее проведения должны находиться в Москве, Санкт-Петербурге или Уфе. В ближайшее время «Циан.Сделка» будет запущена и в других городах РФ.