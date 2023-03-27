«Циан» запустил возможность идентификации пользователей через «Госуслуги»

«Циан» запустил возможность идентификации пользователей через «Госуслуги». Это позволит подтвердить аккаунт с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), что в свою очередь поможет защитить личные данные пользователя, улучшит качество использования сервиса и сократит количество фейковых аккаунтов. Связка учетных записей будет происходить исключительно с согласия пользователя.

«Циан» является участником эксперимента Правительства Российской Федерации по развитию инструмента идентификации и аутентификации пользователей коммерческих ресурсов с использованием ФГИС ЕСИА. В марте 2023 г. «Циан» запустил возможность идентификации пользователей через «Госуслуги» в рамках эксперимента.

Теперь у пользователей появилась возможность удобной и быстрой регистрации, а также верификации аккаунта. Это повышает безопасность использования сервисов.

Связка учетных записей будет происходить исключительно по желанию пользователя. «Циан» обязуется не передавать данные пользователей и информацию об их действиях на сайте. Привязка учётной записи на «Госуслугах» к аккаунту «Циан» нужна для того, чтобы получать данные из «Госуслуг» в личном кабинете «Циан» с согласия гражданина.

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«Основная задача «Циан» — это создание удобных и безопасных сервисов, которые помогут пользователю на всех этапах пути: от поиска объекта недвижимости до проведения сделки, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий онлайн. Верификация через «Госуслуги» поможет пользователю еще больше упростить и обезопасить этот путь, а также сократит количество мошеннических и фейковых аккаунтов, поможет защитить личные данные и улучшить качество пользования продуктами «Циан». При этом важно подчеркнуть, что процесс идентификации на Циан не предусматривает передачи какой-либо информации о данных пользователей на «Госуслуги», – сказал Дмитрий Григорьев, генеральный директор «Циан».