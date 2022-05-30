Антон Иванюшин назначен на должность директора по маркетингу «Циан»

«Циан» продолжает работать над продвижением своего бренда, внедрением цифровых продуктов, поиском новых точек роста и усилением маркетинговой стратегии. Теперь за это направление будет отвечать Антон Иванюшин – новый директор по маркетингу «Циан», ранее – digital директор Media Instinct Group и управляющий партнер digital-агентства White Box (группа Media Instinct). Об этом CNews сообщили представители «Циан».

30 мая 2022 г. «Циан» объявил о вступлении Антона Иванюшина в должность директора по маркетингу. Новый топ-менеджер известен среди профессионалов рынка как эксперт в сферах digital-технологий, быстрого построения квалифицированной команды специалистов, клиентского сервиса, создании и продвижении рекламных продуктов. В «Циан» Антон будет отвечать за развитие маркетинговой и бренд-стратегии, позиционирование бренда и обеспечение лидерских позиций «Циан» на рынке классифайдов недвижимости. А также за долгосрочные отношения с партнерами, вывод и продвижение на рынок новых продуктов.

Среди достижений Иванюшина – сверхбыстрое формирование штатов под сложные маркетинговые задачи (запуск аккаунтов «Мегафона» и ВТБ). Будучи главой агентства White Box, Антон Иванюшин с нуля вывел его в число наиболее крупных игроков рынка по объему оборотных средств. Всего в портфолио Антона более 200 работающих маркетинговых стратегий.

Антон Иванюшин

«Мы рады, что “Циан” продолжает расти и развиваться по всем направлениям, а наша команда пополняться такими профессионалами, как Антон, который возглавит направление маркетинга! “Циан” является стремительно растущей ИТ-компанией, запускающей инновационные для рынка продукты, такие как “Циан.cделка”, которая позволяет клиентам фактически купить квартиру онлайн не вставая с дивана, Проверка недвижимости перед сделкой, Сервис по подбору риелтора, “Циан.oценка” и многие другие, поэтому я уверен, что с Антоном у нас получится рассказать о наших продуктах каждому человеку, у которого возникает непростая задача на любом этапе взаимодействия с недвижимостью», – сказал Дмитрий Григорьев, генеральный директор «Циан».

«Я очень рад присоединиться к реально крутейшей команде “Циан”. “Циан” уже много лет является одним из ведущих классифайдов по поиску недвижимости в России, и я уверен, что вместе мы сможем воплотить в жизнь много ярких и смелых проектов, которые помогут вывести бренд “Циан” на еще более высокий уровень технологичности и популярности. А также сделать сервисы “Циан” еще более удобными и полезными для клиентов и пользователей», – отметил Антон Иванюшин, директор по маркетингу «Циан».

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«Циан» – платформа онлайн-объявлений о недвижимости на крупном и постоянно растущем российском рынке классифайдов недвижимости. Основана в 2001 г. На «Циан» размещено 2 млн объявлений, а средний показатель UMV (уникальных посетителей) составляет более 19,5 млн в месяц.