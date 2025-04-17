Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки печати для Linux

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» для ПК под управлением ОС Linux обновился функционал PrintController: модуля, который отвечает за защиту документов, отправленных на печать. Появилась возможность ограничить работу принтеров для заданных пользователей, ПК и их групп. Это решает проблему утечек через распечатку документов и позволяет гибко настроить защиту. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Ограничения на работу с принтерами реализованы на уровне доступа к устройству. КИБ останавливает попытки сотрудника распечатать документ, если пользователь не имеет на это прав или пользуется чужим принтером. Например, сотрудник бухгалтерии не сможет воспользоваться принтером другого отдела, если включена блокировка на работу с конкретным устройством. Или вовсе не сможет ничего печатать, если операция запрещена для этого пользователя или ПК.

Второе обновление для контроля ПК на Linux – блокировки буфера обмена. КИБ позволяет настроить его работу для заданного контента и процессов. Например, можно ограничить копирование и вставку номеров телефона, банковских карт и другой информации для заданных ПК или пользователей. Или ограничить работу буфера при открытом текстовом редакторе, браузере и любом другом процессе.

«Блокировки – востребованный функционал для заказчиков КИБ, потому что автоматически останавливают инциденты до наступления ущерба. Теперь этот арсенал пополнился запретами на использование принтеров и буфера обмена в Linux-инфраструктурах. Блокировки работают на системном уровне и позволяют избежать сценария, когда инсайдер быстро переносит большой объем данных в документ и печатает его через принтер другого отдела. При этом ограничения настраиваются гибко: в зависимости от принтера, контента в буфере и других параметров, и не мешают сотрудникам выполнять работу. Это позволяет создать безопасные сценарии работы с данными для каждого отдела компании», – отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153