Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183465
ИКТ 14265
Организации 11082
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26250
Персоны 78820
География 2954
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 736
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Корабел НПФ Негосударственный пенсионный фонд


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО 6
13.09.2016 «Хомнет консалтинг» переведёт систему учёта петербургского НПФ «Корабел» на ОСБУ 4

Публикаций - 2, упоминаний - 10

Корабел НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Хомнет Консалтинг - ХК Групп 175 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70889 1
Хомнет НФО 30 1
Лисовая Виктория 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18276 1
Россия - РФ - Российская федерация 153385 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50367 2
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 1
ЕПС - Единый план счетов 186 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385335, в очереди разбора - 730214.
Создано именных указателей - 183465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще